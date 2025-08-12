EM 3 MESES

Acusado de abuso de menores, influencer Hytalo Santos foi banido 7 vezes e notificado 144 vezes no TikTok

Paraibano e influenciadora Kamylinha, que gravava com influenciador, tiveram as contas derrubadas

F Felipe Sena

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:20

Influenci Crédito: Reprodução | (Facebook/Instagram)

Na última semana, o influenciador digital Hytalo Santos teve a conta no Instagram desativada após ser alvo de explorar a imagem de crianças para promoção de sua imagem nas redes sociais e ganhar fama.

Felca e Hytalo Santos 1 de 10

Em um documentário de mais de 40 minutos com o título “Adultização”, outro influenciador, Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que usa de humor ácido para gravar vídeos de react, entre outros, fez da plataforma uma porta de entrada para alerta sobre o uso da imagem de menores de forma pejorativa e sexual nas redes sociais. No vídeo, Felca analisa um dos vídeos de Hytalo com Kamylinha, de 17 anos.

A adolescente grava vídeos com Hytalo desde quando ela tinha 12 anos. Ao longo dos anos, o influenciador foi construindo uma imagem ‘adultizada’ de Kamylinha, com uso de roupas sensuais e maquiagem forte. A conta da jovem também foi desativada pela Meta, que não forneceu detalhes sobre a decisão.

Apesar da desativação da conta do influenciador ter pego muitos seguidores de surpresa, Hytalo teria acumulado 144 notificações do TikTok por violar regras da plataforma. Os alertas foram emitidos em dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, de acordo com a coluna Tácio Lorran, do jornal Metrópoles.

Nesse período, a conta de Hytalo foi derrubada diversas vezes. Em apenas uma semana, ele chegou a ter quatro suspensões. Ele chegou a processar o TikTok, solicitando R$ 50 mil por danos morais.

Em março de 2023, o perfil do influenciador foi desativado de forma definitiva. A ByteDance, que controla o TikTok, informou que o influenciador já havia recebido mais de 140 avisos de violações, conforme informação do portal Hugo Gloss.