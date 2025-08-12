DENÚNCIA

Web resgata vídeo em que marido cita relação de Hytalo Santos com crianças: 'Dá até nojo'

Euro acusa influenciador de agressões e de “fazer tudo” com crianças em vídeo de 2021

Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:50

Felca e Hytalo Santos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Internautas resgataram um vídeo de 2021 em que Euro, marido de Hytalo Santos, expõe supostas atitudes do influenciador em relação a crianças. Nas imagens, Euro afirma que Hytalo “usa crianças” e “faz o que imaginam e o que não imaginam” com elas.

Hytalo Santos

Ele ainda o acusa de agressão, dizendo que “é sempre assim, batendo e espancando as pessoas” e relata um episódio em que Hytalo teria dado um celular para alguém não revelar que foi agredida. Após a repercussão negativa, Hytalo gravou um vídeo negando as declarações e afirmando que “as pessoas preferem julgar”.

Apesar da defesa, Euro reforçou que a relação de Hytalo com as crianças era exagerada. “Vocês veem como ele trata as crianças na internet? Se vissem pessoalmente… Dá até nojo, de tanto que ele baba, de tanto que ele faz. Eu mesmo tenho até ciúmes de tanto que ele trata bem essas crianças.”

O caso está sob investigação do Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024, após denúncia anônima, com apuração sobre possível exploração e “adultização” de menores, incluindo a participação de Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, uma das “filhas” adotivas de Hytalo.