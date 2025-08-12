Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Web resgata vídeo em que marido cita relação de Hytalo Santos com crianças: 'Dá até nojo'

Euro acusa influenciador de agressões e de “fazer tudo” com crianças em vídeo de 2021

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:50

Felca e Hytalo Santos
Felca e Hytalo Santos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Internautas resgataram um vídeo de 2021 em que Euro, marido de Hytalo Santos, expõe supostas atitudes do influenciador em relação a crianças. Nas imagens, Euro afirma que Hytalo “usa crianças” e “faz o que imaginam e o que não imaginam” com elas.

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 13
Hytalo Santos por Reprodução

Ele ainda o acusa de agressão, dizendo que “é sempre assim, batendo e espancando as pessoas” e relata um episódio em que Hytalo teria dado um celular para alguém não revelar que foi agredida. Após a repercussão negativa, Hytalo gravou um vídeo negando as declarações e afirmando que “as pessoas preferem julgar”.

Leia mais

Imagem - Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Imagem - Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças

Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças

Imagem - Quem é Hytalo Santos, influenciador que doou iPhone para convidados de casamento

Quem é Hytalo Santos, influenciador que doou iPhone para convidados de casamento

Apesar da defesa, Euro reforçou que a relação de Hytalo com as crianças era exagerada. “Vocês veem como ele trata as crianças na internet? Se vissem pessoalmente… Dá até nojo, de tanto que ele baba, de tanto que ele faz. Eu mesmo tenho até ciúmes de tanto que ele trata bem essas crianças.”

O caso está sob investigação do Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024, após denúncia anônima, com apuração sobre possível exploração e “adultização” de menores, incluindo a participação de Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, uma das “filhas” adotivas de Hytalo.

Em maio (23), Hytalo comunicou nas redes que Kamylinha sofreu aborto espontâneo, aumentando as críticas e preocupações, especialmente após a informação de que outras duas menores sob seus cuidados também estariam grávidas.

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil