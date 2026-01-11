MUNDO FITNESS

Pituba ganhará nova academia a partir desta segunda-feira (12)

Sky Fit abre a sua terceira unidade na capital baiana

Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:01

SKY Fit ficará na rua Mato Grosso Crédito: Reprodução

A rede de academias Sky Fit inaugura oficialmente, no dia 12 de janeiro, sua terceira unidade em Salvador. O novo espaço funciona na Rua Mato Grosso, no bairro da Pituba, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

A abertura marca mais um passo da expansão da Sky Fit na capital baiana, que já conta com outras unidades em funcionamento - na Vasco da Gama e na Rótula do Abacaxi. A proposta da nova academia segue o padrão da rede, com estrutura voltada para musculação e aulas coletivas, atendendo diferentes perfis de alunos.

Entre as atividades disponíveis estão aulas de fitdance, jump, step, pilates, alongamento e outras modalidades coletivas. Segundo informações divulgadas pela própria rede, os alunos matriculados terão acesso a essas aulas sem cobrança adicional, dentro do plano contratado.

A chegada da unidade na Pituba reforça a presença de grandes redes de academias em Salvador e amplia as opções de espaços voltados à prática de atividade física em uma região com alta concentração residencial e comercial.