Algo pesado chega ao fim hoje (11 de janeiro) e a sorte finalmente volta a sorrir para esses 3 signos

O domingo marca um encerramento importante que libera leveza, clareza e oportunidades inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00

Sorte e astrologia
Sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo traz um clima de encerramento e limpeza emocional. O que vinha pesando demais começa, enfim, a perder força. Ao escolher soltar ressentimentos, memórias difíceis ou padrões que já não combinam mais com o presente, alguns signos abrem espaço para uma fase mais leve, favorável e sincronizada. A sorte chega justamente quando a resistência vai embora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Hoje fica claro que insistir em certas lembranças só prolonga um desconforto que já poderia ter acabado. Ao escolher não revisitar o que machuca, você sente um alívio imediato. Essa decisão muda sua vibração e faz com que situações mais positivas comecem a se alinhar naturalmente.

Dica cósmica: Soltar também é um ato de cuidado consigo.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
Virgem: O dia traz uma percepção importante sobre controle. Quanto mais você tenta antecipar tudo, mais trava o fluxo das coisas. Hoje, ao relaxar e confiar um pouco mais no processo, soluções surgem com menos esforço. A sorte aparece quando você para de dificultar o que pode ser simples.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para dar certo.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
Peixes: Um entendimento emocional libera você de uma expectativa antiga que já não fazia sentido. O perdão, inclusive o próprio, se torna um divisor de águas. Ao aliviar o coração, você percebe que novas oportunidades surgem quase como resposta imediata a essa mudança interna.

Dica cósmica: Leveza emocional atrai caminhos melhores.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
