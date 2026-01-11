Algo pesado chega ao fim hoje (11 de janeiro) e a sorte finalmente volta a sorrir para esses 3 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00
Este domingo traz um clima de encerramento e limpeza emocional. O que vinha pesando demais começa, enfim, a perder força. Ao escolher soltar ressentimentos, memórias difíceis ou padrões que já não combinam mais com o presente, alguns signos abrem espaço para uma fase mais leve, favorável e sincronizada. A sorte chega justamente quando a resistência vai embora. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer: Hoje fica claro que insistir em certas lembranças só prolonga um desconforto que já poderia ter acabado. Ao escolher não revisitar o que machuca, você sente um alívio imediato. Essa decisão muda sua vibração e faz com que situações mais positivas comecem a se alinhar naturalmente.
Dica cósmica: Soltar também é um ato de cuidado consigo.
Famosos do signo de Câncer
Virgem: O dia traz uma percepção importante sobre controle. Quanto mais você tenta antecipar tudo, mais trava o fluxo das coisas. Hoje, ao relaxar e confiar um pouco mais no processo, soluções surgem com menos esforço. A sorte aparece quando você para de dificultar o que pode ser simples.
Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para dar certo.
Famosos do signo de Virgem
Peixes: Um entendimento emocional libera você de uma expectativa antiga que já não fazia sentido. O perdão, inclusive o próprio, se torna um divisor de águas. Ao aliviar o coração, você percebe que novas oportunidades surgem quase como resposta imediata a essa mudança interna.
Dica cósmica: Leveza emocional atrai caminhos melhores.
Famosos do signo de Peixes