VIOLÊNCIA

Primo desconfiou de 'areia' na comida e evitou que pais de adolescente comessem marmita com veneno

Pedreiro parou de comer nas primeiras garfadas e alertou família; jovem queria matar pais por proibir namoro

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:27

Marmitas envenenadas seriam comidas pelos pais e primo da suspeita Crédito: Reprodução

O homem que ingeriu comida envenenada por uma adolescente de 17 anos, em Nova Serrana (MG), afirmou que identificou algo estranho na marmita logo no início da refeição, o que o levou a interromper o almoço e alertar a família. A jovem apontada como autora do envenenamento é prima dele e estaria tentando matar os pais, que também comeriam da marmita.

Segundo o relato, a comida apresentava uma textura incomum, semelhante à de areia, percebida nas primeiras garfadas. Diante da suspeita, ele avisou o primo, pai da adolescente, que estava com ele na obra. O homem, então, entrou em contato com a esposa e orientou que ninguém consumisse a comida preparada em casa.

“Parei pra almoçar eram 11h e aí, nas primeiras garfadas, percebi que a comida estava com aspecto diferente, parecia areia. Falei com meu primo (pai da garota), que estava comigo na obra, e ele então ligou para esposa dele orientando a não comer da comida da marmita”, relatou, segundo o G1.

Segundo o registro policial, a marmita havia sido preparada na residência da família. O primo, que prefere não ser identificado, afirmou que paga mensalmente à mãe da adolescente pelo preparo das refeições que leva ao trabalho. Ao notar a substância estranha, ele questionou o pai da jovem sobre o que poderia estar misturado à comida. O homem verificou a marmita, gravou um vídeo e enviou à esposa antes de ir até a casa.

Na residência, a mulher informou que a substância era veneno para rato, conhecido como chumbinho, e disse que havia comprado o produto anteriormente para combater roedores. Diante da suspeita de envenenamento, o primo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e passou por lavagem estomacal. "Fui até a UPA e fiz a lavagem. Graças a Deus, estou bem. Não esperava isso dela jamais. Até porque ela é uma menina boa, tranquila, deve ter sido influenciada a fazer isso”, afirmou.

A Polícia Militar constatou ainda que outras marmitas guardadas na geladeira da casa também estavam contaminadas com a mesma substância. A mãe da adolescente informou que tem o hábito de preparar o jantar à noite e separar as marmitas que, no dia seguinte, são levadas ao trabalho pelo marido e pelo primo.

A adolescente foi ouvida e admitiu que colocou o veneno em três marmitas durante a madrugada, após uma discussão com os pais. Segundo ela, o frasco era pequeno, semelhante a um vidro de esmalte, e estava guardado em um armário da residência. A jovem confessou que agiu por raiva, porque os pais teriam proibido um relacionamento amoroso da garota.

Na madrugada de quinta-feira (8), por volta das 2h, a mãe percebeu que a filha não estava no quarto. Mais tarde, a jovem retornou dizendo que havia estado na casa de uma amiga, o que gerou uma repreensão e a discussão que antecedeu o envenenamento.