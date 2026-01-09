CRIME

Adolescente tenta envenenar os pais com chumbinho após ter namoro proibido

Jovem de 17 anos foi apreendida

Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:31

Marmitas envenenadas seriam comidas pelos pais e primo da suspeita Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por ato infracional análogo à tentativa de homicídio depois de confessar que tentou envenenar os próprios pais e um primo em Nova Serrana, interior de Minas Gerais. O episódio ocorreu na quarta-feira (7), no bairro Itapuã, e teria sido motivado pela insatisfação da jovem com a reprovação do seu namoro pelos pais.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por meio de uma ligação que alertava para um possível caso de envenenamento dentro de uma residência. Ao chegar ao endereço indicado, os militares constataram a veracidade da denúncia.

Durante o atendimento da ocorrência, a adolescente admitiu ter adicionado uma substância tóxica conhecida como chumbinho nas marmitas que seriam consumidas pela mãe, de 35 anos, pelo pai, de 41, e por um primo, de 36 anos. Os alimentos haviam sido preparados pela mãe no dia anterior.

O primo chegou a iniciar a refeição, mas percebeu uma textura diferente na comida e interrompeu imediatamente a ingestão. Ele avisou o tio, que comunicou a esposa. Diante da suspeita, o casal optou por não consumir o alimento.

A vítima que teve contato com a comida foi submetida a procedimentos clínicos e permanece em observação médica, sem risco de morte, conforme informações repassadas à Polícia Militar.

Ainda de acordo com o relato da adolescente aos policiais, o ato foi cometido por raiva, após os pais não aceitarem o namoro mantido por ela. A perícia técnica esteve no local e recolheu amostras dos alimentos e da substância encontrada, que serão analisadas para confirmar o material utilizado.