TRAGÉDIA

Pai é morto a tiros após ser confundido com filho suspeito de envolvimento com organização criminosa

Polícia acredita que semelhança entre parentes enganou criminosos

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:13

Pai é morto a tiros após ser confundido com filho suspeito de envolvimento com organização criminosa Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi executado a tiros enquanto ia para o trabalho em Imperatriz (MA), na manhã de segunda-feira (9). Segundo a investigação, a vítima, identificada como Raimundo Carvalho, foi confundida com o filho, que é suspeito de envolvimento com organizações criminosas.

Os dois estavam juntos na moto durante a execução. No entanto, a suspeita é de que a semelhança entre eles tenha confundido os criminosos.