Pai é morto a tiros após ser confundido com filho suspeito de envolvimento com organização criminosa

Esther Morais
Publicado em 10 de março de 2026 às 12:13
Um homem de 40 anos foi executado a tiros enquanto ia para o trabalho em Imperatriz (MA), na manhã de segunda-feira (9). Segundo a investigação, a vítima, identificada como Raimundo Carvalho, foi confundida com o filho, que é suspeito de envolvimento com organizações criminosas.
O jovem levava o pai para o trabalho no momento do crime. Eles estavam em uma moto Pop vermelha. Os criminosos deram voz de assalto, ordenaram que os dois descessem do veículo e, em seguida, atiraram na vítima. Raimundo chegou a receber socorro do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.