Salvador volta a registrar chuva na quarta-feira (11); confira previsão do tempo

Chuvas serão fracas ou moderadas

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:11

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após início de semana com sol entre nuvens, Salvador deve voltar a registrar chuva a partir da quarta-feira (11), segundo a Defesa Civil (Codesal).

Conforme a previsão, a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo mais firme no início da semana. No entanto, a presença de um cavado próximo à costa favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas, ao longo dos próximos dias.

Confira previsão do tempo:

Nesta terça-feira (10), a capital baiana deve ter sol entre nuvens, com 30% de chance de chuva e temperaturas variando entre 23°C e 32°C.

Já na quarta-feira (11), a probabilidade de chuva sobe para 40%, com previsão de pancadas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C, com ventos moderados de cerca de 23 km/h.

A previsão indica que o tempo instável deve continuar na quinta-feira (12), também com 40% de chance de chuva. A partir de sexta-feira (13), a tendência é de redução nas precipitações, com probabilidade entre 10% e 25% até o fim de semana.