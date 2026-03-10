Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador volta a registrar chuva na quarta-feira (11); confira previsão do tempo

Chuvas serão fracas ou moderadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:11

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após início de semana com sol entre nuvens, Salvador deve voltar a registrar chuva a partir da quarta-feira (11), segundo a Defesa Civil (Codesal).

Conforme a previsão, a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo mais firme no início da semana. No entanto, a presença de um cavado próximo à costa favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas, ao longo dos próximos dias.

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 11
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Confira previsão do tempo: 

Nesta terça-feira (10), a capital baiana deve ter sol entre nuvens, com 30% de chance de chuva e temperaturas variando entre 23°C e 32°C.

Já na quarta-feira (11), a probabilidade de chuva sobe para 40%, com previsão de pancadas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C, com ventos moderados de cerca de 23 km/h.

A previsão indica que o tempo instável deve continuar na quinta-feira (12), também com 40% de chance de chuva. A partir de sexta-feira (13), a tendência é de redução nas precipitações, com probabilidade entre 10% e 25% até o fim de semana.

Mesmo com a diminuição da chuva, as temperaturas devem seguir elevadas, com máximas próximas dos 32°C. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Salvador pelo telefone 199.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores

Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores
Imagem - Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia
Imagem - Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia
03

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’
04

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’