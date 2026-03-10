Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de março de 2026 às 10:55
Uma menina de 6 anos ficou ferida após ser atingida por um disparo de espingarda feito acidentalmente pelo próprio irmão, de 8 anos, no município de Afonso Bezerra, no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no fim da manhã do último sábado (7).
Segundo informações da polícia, as duas crianças entraram escondidas na casa de um tio e acabaram encontrando a arma. Durante uma brincadeira, o menino teria manuseado a espingarda e acabou efetuando o disparo que atingiu a irmã.
Estilhaços do tiro atingiram a lateral do ouvido esquerdo da criança, e parte do projétil ficou alojada na cabeça. Após o ocorrido, a menina foi socorrida e transferida para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.
Caso é investigado pela Polícia Civil
De acordo com a assistência social da unidade, o estado de saúde da paciente é considerado estável e ela segue internada sob observação médica no terceiro andar do hospital.
A equipe médica avalia se será necessário realizar a retirada do fragmento do projétil ou se ele poderá permanecer no organismo da criança. A decisão dependerá da evolução do quadro clínico, já que em alguns casos o procedimento pode trazer riscos maiores.
O tio das crianças, proprietário da arma, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e por omissão de cautela. A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil em Assú, e ele responderá ao processo em liberdade.