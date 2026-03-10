ACIDENTE

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Crianças encontraram arma escondida na casa de um tio

Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:55

Caso é investigado pela Polícia Civi Crédito: Reprodução

Uma menina de 6 anos ficou ferida após ser atingida por um disparo de espingarda feito acidentalmente pelo próprio irmão, de 8 anos, no município de Afonso Bezerra, no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no fim da manhã do último sábado (7).

Segundo informações da polícia, as duas crianças entraram escondidas na casa de um tio e acabaram encontrando a arma. Durante uma brincadeira, o menino teria manuseado a espingarda e acabou efetuando o disparo que atingiu a irmã.

Estilhaços do tiro atingiram a lateral do ouvido esquerdo da criança, e parte do projétil ficou alojada na cabeça. Após o ocorrido, a menina foi socorrida e transferida para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

De acordo com a assistência social da unidade, o estado de saúde da paciente é considerado estável e ela segue internada sob observação médica no terceiro andar do hospital.

A equipe médica avalia se será necessário realizar a retirada do fragmento do projétil ou se ele poderá permanecer no organismo da criança. A decisão dependerá da evolução do quadro clínico, já que em alguns casos o procedimento pode trazer riscos maiores.