Guarda Municipal mata esposa na frente da filha ao vê-la fazendo as unhas

Crime aconteceu no Dia da Mulher após discussão por ciúmes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:13

Um guarda municipal é suspeito de matar a própria esposa na frente da filha de oito anos durante uma discussão motivada por ciúmes. O crime aconteceu no domingo (8), Dia Internacional da Mulher, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O suspeito foi identificado como Luis Artur Lemos Gomes, de 34 anos. A vítima é Taciana Ferreira Rodrigues, de 36. De acordo com as primeiras informações, o homem teria se irritado ao ver a mulher pintando as unhas dentro de casa, o que teria provocado o início da discussão.

Segundo relato da criança à avó, o homem passou a agredir a esposa durante a briga. Ainda de acordo com a menina, ele primeiro teria enforcado a mulher no sofá da sala. Em seguida, foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e retornou ao cômodo, onde efetuou um disparo na cabeça da vítima.

A situação veio à tona depois que a filha do casal enviou uma mensagem para a avó pelo WhatsApp dizendo que o pai havia atirado na mãe. A mulher foi até a casa da família e encontrou a neta sozinha e em estado de desespero.

Caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com o relato da criança, após o disparo o pai arrastou o corpo da esposa até o carro que estava na garagem. Antes de sair, ele teria orientado a filha a ir para o quarto e não contar a ninguém sobre o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que havia uma mulher baleada na residência. Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que um homem havia dado entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) levando uma mulher ferida por disparo de arma de fogo.

No hospital, o suspeito se apresentou como integrante da Guarda Civil Municipal. Enquanto os policiais estavam na unidade de saúde, receberam a confirmação de que a vítima não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que peritos estiveram no local e coletaram vestígios que devem auxiliar nas investigações. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão, onde seria ouvido.

A Prefeitura de Uberaba informou que adotou medidas administrativas em relação ao servidor. Em nota, a prefeita Elisa Araújo afirmou que “nenhuma função pública protege quem comete um crime” e declarou ainda que o “responsável responderá com o rigor da lei”.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam armas e outros objetos. No carro usado pelo suspeito para levar a mulher ao hospital foram encontrados dois carregadores de pistola calibre 9 mm municiados, uma tonfa, um soco inglês, um distintivo da Guarda Municipal e uma aliança com o nome da vítima gravado.

Já na casa do casal, os militares localizaram duas armas de fogo: uma pistola sobre o sofá da sala e outra dentro do guarda-roupa, presa ao cinto da guarnição da Guarda Civil Municipal. Munições, carregadores e um cartucho deflagrado também foram recolhidos pela polícia.

