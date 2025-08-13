BRASIL

Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing: 'Lastimável', diz Procon

Decisão em vigor desde 2022 atendeu a pedidos de empresas, entidades e organizações

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 23:07

Serviço de telemarketing Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu que empresas não precisam mais utilizar o prefixo 0303 para identificar suas ligações telefônicas. Desde 2022, era obrigatório esse uso para as que realizassem acima de 10 mil chamadas por dia, permitindo que o consumidor identificasse ligações de telemarketing.

No último dia 7, no entanto, o fim da obrigatoriedade do prefixo foi aprovado durante uma reunião do Conselho Diretor da Anatel. A Agência Brasil noticiou na terça-feira (12) que a flexibilização das normas até então em vigor foi uma resposta a recursos e petições de entidades como a Legião da Boa Vontade (LBV) e a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes); organizações como o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (Conexis Brasil Digital); e de empresas, incluindo a imobiliária digital QuintoAndar.

As queixas foram motivadas pelo Ato nº 12.712, de setembro de 2024, que ampliou o rol de empresas e organizações já então obrigadas a usar o chamado Código Não Geográfico (CNG) 0303, criado em dezembro de 2021, com o objetivo de reduzir o número de ligações indesejadas.

Repercussão

A Associação Brasileira de Procons criticou a Anatel, nesta quarta-feira (13), pela revogação da medida. A entidade acusa a agência reguladora de, em sua decisão, favorecer poucas empresas e entidades em detrimento da população.



“É lastimável presenciar que o direito do consumidor continua sendo descumprido sistematicamente por quem deveria fazer justamente o contrário, que seria de proteção de direitos, previstos em nossa Carta Magna [Constituição Federal]”, afirmou a presidenta da ProconsBrasil, Marcia Regina Moro, em nota enviada à Agência Brasil.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) também criticou a decisão. Para os técnicos do instituto, a medida favorece os agentes de telemarketing em detrimento de milhões de brasileiros “já diariamente importunados por chamadas insistentes, inoportunas e, em muitos casos, prejudiciais”, dada a possibilidade de se tratarem de golpes ou fraudes.

“O objetivo dos códigos numéricos é informar aos consumidores que se trata de uma chamada de telemarketing ativo, possibilitando que os consumidores usufruam de sua autodeterminação para optar ou não em atender a chamada, efetivando-se o direito à informação”, destacou o Idec.

Mas, segundo o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino, relator do processo e autor da proposta de tornar o uso do 0303 facultativo, a identificação das chamadas, principalmente de grandes empresas de call center, “produziu uma estigmatização”, motivando as pessoas a ignorarem qualquer telefonema originado de um número 0303.