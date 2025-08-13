Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministério do Turismo destaca o Nordeste como potência em evento nacional

Pesquisa destaca Salvador e Fernando de Noronha como destinos preferidos pelos brasileiros para viajar neste ano

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:38

O Farol da Barra reabre para visitação a partir da sexta-feira (13). O espaço estava fechado ao público por conta da pandemia.
Farol da Barra, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Nordeste desembarca na 9ª edição do Salão do Turismo, em São Paulo, com dois dos três destinos mais desejados pelos brasileiros para viajar neste ano: Salvador (BA) e Fernando de Noronha (PE).

O dado é da pesquisa Tendência de Turismo, da Nexus, encomendada pelo Ministério do Turismo. A região apresentará ainda as belezas naturais e atrativos de destinos como Porto de Galinhas (PE), Jericoacoara (CE) e os Lençóis Maranhenses (MA).

“O Nordeste é um dos grandes polos turísticos do país, com destinos que aliam beleza, cultura e infraestrutura. Promover o turismo na baixa estação é fundamental para garantir a sustentabilidade do setor e ampliar as oportunidades para empresários e visitantes”, afirmou o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino.

O evento também será uma oportunidade para o público de São Paulo aproveitar ofertas exclusivas do Feirão do Turismo, a “Black Friday” do setor, para conhecer o Nordeste brasileiro durante a baixa temporada.

O Salão Nacional do Turismo acontece de 21 a 23 de agosto, em São Paulo. O Feirão do Turismo será realizado no mesmo período de forma presencial no evento, mas segue nas plataformas digitais até 27 de agosto.

Mais recentes

Imagem - Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em condomínio, e defesa deixa o caso

Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em condomínio, e defesa deixa o caso
Imagem - Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro
Imagem - Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing: 'Lastimável', diz Procon

Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing: 'Lastimável', diz Procon

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta