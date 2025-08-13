SALÃO DO TURISMO

Ministério do Turismo destaca o Nordeste como potência em evento nacional

Pesquisa destaca Salvador e Fernando de Noronha como destinos preferidos pelos brasileiros para viajar neste ano

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:38

Farol da Barra, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Nordeste desembarca na 9ª edição do Salão do Turismo, em São Paulo, com dois dos três destinos mais desejados pelos brasileiros para viajar neste ano: Salvador (BA) e Fernando de Noronha (PE).

O dado é da pesquisa Tendência de Turismo, da Nexus, encomendada pelo Ministério do Turismo. A região apresentará ainda as belezas naturais e atrativos de destinos como Porto de Galinhas (PE), Jericoacoara (CE) e os Lençóis Maranhenses (MA).

“O Nordeste é um dos grandes polos turísticos do país, com destinos que aliam beleza, cultura e infraestrutura. Promover o turismo na baixa estação é fundamental para garantir a sustentabilidade do setor e ampliar as oportunidades para empresários e visitantes”, afirmou o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino.

O evento também será uma oportunidade para o público de São Paulo aproveitar ofertas exclusivas do Feirão do Turismo, a “Black Friday” do setor, para conhecer o Nordeste brasileiro durante a baixa temporada.