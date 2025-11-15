TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano deste sábado (15 de novembro) é O Sol: permita-se brilhar sem medo de ser visto

No amor, aquece os sentimentos e fortalece os laços afetivos

Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta do Sol, número 31 do baralho cigano, traz um sábado iluminado por boas notícias e realizações. Ela simboliza sucesso, clareza e autoconfiança, marcando um dia perfeito para celebrar conquistas e se reconectar com o que traz alegria genuína.

O Sol fala sobre brilho pessoal e força vital. No amor, aquece os sentimentos e fortalece os laços afetivos. É uma energia que favorece encontros leves, reconciliações e gestos espontâneos de carinho. No trabalho, indica reconhecimento e resultados positivos que vêm do esforço contínuo.

Espiritualmente, o Sol é fé e renovação. Ele lembra que a luz está sempre disponível para quem escolhe olhar com esperança.