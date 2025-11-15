Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano deste sábado (15 de novembro) é O Sol: permita-se brilhar sem medo de ser visto

No amor, aquece os sentimentos e fortalece os laços afetivos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta do Sol, número 31 do baralho cigano, traz um sábado iluminado por boas notícias e realizações. Ela simboliza sucesso, clareza e autoconfiança, marcando um dia perfeito para celebrar conquistas e se reconectar com o que traz alegria genuína.

O Sol fala sobre brilho pessoal e força vital. No amor, aquece os sentimentos e fortalece os laços afetivos. É uma energia que favorece encontros leves, reconciliações e gestos espontâneos de carinho. No trabalho, indica reconhecimento e resultados positivos que vêm do esforço contínuo.

Espiritualmente, o Sol é fé e renovação. Ele lembra que a luz está sempre disponível para quem escolhe olhar com esperança.

Conselho do dia: viva o presente com gratidão e confiança. O Sol ensina que felicidade é quando você se permite brilhar sem medo de ser visto.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!

Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!
Imagem - Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura

Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)
04

Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)