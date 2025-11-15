Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 00:30
O sábado (15 de novembro) traz uma reflexão profunda sobre gratidão e equilíbrio. Os anjos da guarda mostram que a busca constante por mais, mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento, pode estar te afastando da alegria de viver o agora. A insatisfação, quando se torna rotina, gera pessimismo e bloqueia novas oportunidades. O dia convida a desacelerar, olhar ao redor e valorizar cada pequena vitória. A prosperidade verdadeira começa quando há contentamento no coração.
Touro
Você tem se cobrado demais e deixado de celebrar o que já conquistou. Essa pressa por resultados te impede de perceber o quanto cresceu. O anjo te orienta a viver com mais leveza e lembrar que a estabilidade emocional também é uma forma de riqueza.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
O desejo de sempre ir além pode estar virando uma armadilha. Quando nada parece suficiente, o brilho perde força. O dia pede humildade para reconhecer o que já deu certo e sabedoria para entender que a vida também é feita de pausas e apreciação.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Capricórnio
Você está tão focado em atingir novas metas que esquece de agradecer pelas que já cumpriu. Essa exigência constante desgasta e cria uma sensação falsa de vazio. Permita-se sentir orgulho da sua trajetória. O sucesso não é uma linha de chegada, é um estado de consciência.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia: “Quem vive insatisfeito nunca vê o próprio avanço. A gratidão é o primeiro passo para qualquer vitória durar.”