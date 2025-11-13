EMPREGO

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Cerca de 800 candidatos participam da seleção

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:01

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A BYD Auto do Brasil realizou mais uma etapa do processo seletivo para 200 vagas disponíveis na fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O evento ocorreu na quarta-feira (12) e quinta-feira (13), no Senac Unidade Casa do Trabalho, no município, e contou com a participação de cerca de 800 candidatos.

Os cargos disponíveis são para operador de logística, operador de produção, inspetor de qualidade e operador de equipamento de movimentação de carga. As contratações estão previstas para o primeiro trimestre do ano que vem, com a ampliação dos turnos de produção na fábrica.

O processo seletivo é realizado em parceria com o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (Ciat). Na primeira fase, o próprio órgão selecionou os candidatos. Agora, os recrutadores da BYD Auto do Brasil entraram em campo e realizaram as entrevistas.

A próxima fase deverá ser realizada neste ano e contará com etapas presenciais na fábrica. Esta é a segunda edição da parceria entre a BYD e CIAT – a anterior ocorreu no primeiro semestre deste ano.