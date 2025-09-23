TCHAU, FORD

Camaçari vai ganhar 'Avenida BYD'; veja os detalhes

Mundança de nome foi aprovada em comissão na Alba

Maysa Polcri

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:21

Nome de avenida de Camaçari deverá ser alterado Crédito: Reprodução/Google Maps

Tudo indica que a atual avenida Henry Ford, em Camaçari, ganhará outro nome mais adequado à sua localização na Região Metropolitana de Salvador. A mudança do nome da via para avenida BYD foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pou unanimidade. A avenida faz a ligação entre a BA-535 e a fábrica de carros elétricos que substituiu a Ford.

O projeto de lei 25.700/2024 é de autoria do deputado Júnior Muniz (PT) e foi aprovado em reunião nesta terça-feira (23). A proposta conta com apoio de parlamentares governistas e de oposição. A relatoria do projeto é do deputado estadual Tiago Correia (PSDB). “A Ford não está mais na Bahia. Não faz mais sentido algum que aquela rodovia permaneça com esse nome”, disse.

Para o presidente da CCJ, deputado Robinson Almeida (PT), a mudança é uma forma de celebrar a chegada da BYD na Bahia. “Essa é uma homenagem à maior fabricante de carros elétricos do mundo, que implantou sua indústria aqui no Brasil, gerando emprego e desenvolvimento econômico para o nosso país, para o estado da Bahia e para o município de Camaçari”, defendeu. O projeto ainda será avaliado pelo plenário da Casa.

Acordo com trabalhadores

Na última quinta-feira (18), foi aprovado o primeiro acordo salarial entre a BYD Auto do Brasil e o Sindicato Metalúrgicos de Camaçari. O acordo abrange as posições de operadores logísticos e operadores de produção, que terão o piso salarial reajustado de R$ 1.950 para R$ 2.067 por mês. Os novos valores serão pagos em setembro, com retroativo a julho e agosto.

A informação foi divulgada pela BYD e confirmada pelo CORREIO. O acordo representa aumento de 28,2% em relação ao valor atualmente pago aos trabalhadores. Ainda foram acordados mais dois reajustes escalonados. Em três meses, o piso salarial dos operadores logísticos e de produção será de R$ 2.273 por mês.