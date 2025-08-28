Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Retenção de peças da BYD em porto prejudica montagem de carros em Camaçari

Kits são necessários para a montagem de 10 mil carros, segundo a empresa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:59

Empresas chinesas ampliaram seus estoques para o equivalente há nove meses no Brasil
Foto ilustrativa Crédito: Divulgação

Peças importadas pela empresa chinesa BYD estão retidas no porto de Salvador, o que tem prejudicado a montagem de carros elétricos em Camaçari. Cerca de 10 mil kits estão presos há pelo menos 10 dias no local. Os itens não foram liberados para a fábrica por questões burocráticas.

Cada kit é utilizado na montagem de um único veículo, ou seja, 10 mil carros. De acordo com o secretário estadual Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), as peças estariam presas no porto da capital devido à necessidade de mudança do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) pela empresa, de Campinas, para Salvador.

"Consideramos que uma solução será encontrada para resolver esse impasse, pois se refere a uma transferência de CNPJ da BYD Campinas para a BYD Salvador. De modo que a empresa consiga utilizar as cotas de importação visando o início da fabricação dos veículos", explica o secretário.

Leia mais

Imagem - Após pressão de montadoras, governo concede à BYD seis meses de incentivos com cotas

Após pressão de montadoras, governo concede à BYD seis meses de incentivos com cotas

Imagem - BYD chama montadoras de 'dinossauros' e diz que brasileiros pagavam caro por tecnologia velha

BYD chama montadoras de 'dinossauros' e diz que brasileiros pagavam caro por tecnologia velha

Imagem - Sem fabricação nacional, BYD apresenta primeiros carros montados em Camaçari

Sem fabricação nacional, BYD apresenta primeiros carros montados em Camaçari

Ainda segundo Augusto Vasconcelos, o governo estadual tem empenhado esforços para resolver o problema, que depende da esfera federal. "Nosso governo tem acompanhado a situação, e o governador Jerônimo Rodrigues tem envidado esforços, junto à Brasília, para que nós tenhamos uma rápida solução. Trata-se de uma questão administrativa", afirmou o secretário. 

A retenção no porto pode prejudicar o início da montagem dos carros na Bahia. Procurada, a BYD confirmou a retenção das peças.

A reportagem apurou que a mudança de CNPJ, solicitada pela empresa, é motivada para que os kits não extrapolem a cota de importação estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O ministério teria respondido a solicitação da BYD com o CNPJ da empresa de Campinas, mesmo a solicitação tendo sido feita com os dados da fábrica na Bahia. 

Em junho, a BYD solicitou isenção de impostos para importar carros em lote de kits SKD (semi-desmontados). Neste mês, a pasta federal publicou a lista das 16 marcas que têm cota para importação de kits de carros desmontados no valor somado de R$ 2,6 bilhões.

Na última sexta-feira (22), o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, teve um encontro, em Brasília, com o presidente da BYD Tyler Li. Também estiveram presentes o vice-presidente da BYD, Alexandre Baldy, o diretor de relações institucionais da empresa, Luiz Fernando Barbosa dos Santos, e Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços. 

BYD em Camaçari 

A montadora chinesa BYD abriu as portas para mostrar, em julho deste ano, as atividades da sua nova fábrica de veículos híbridos e elétricos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, com os primeiros carros montados no local. A planta ocupa o espaço onde antes funcionava o complexo da Ford e promete reposicionar o setor automotivo nacional em direção à eletrificação, mesmo sem produção nacional.

BYD

BYD Camaçari por Divulgação
A BYD desembarcou no Brasil mais de 5 mil veículos produzidos na China por Divulgação
Vista aérea da planta que a BYD está construindo em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
1 de 7
BYD Camaçari por Divulgação

A fábrica será, segundo a empresa, a maior da marca fora da Ásia voltada à produção de carros de passeio. Na primeira fase de operação, a expectativa é atingir uma capacidade de 150 mil veículos por ano. Esse número pode dobrar com a expansão prevista para as próximas etapas. A estrutura completa do projeto deve gerar até 20 mil postos de trabalho, somando vagas diretas e indiretas.

Por enquanto, a montagem dos carros será feita no modelo SKD, em que os veículos chegam parcialmente montados da China e são finalizados no Brasil, sem fabricação local. São justamente essas peças que estão retidas no porto de Salvador. A reportagem entrou em contato com a Receita Federal que informou, que por questões de sigilo, não presta informações sobre importação de empresa específica. 

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua