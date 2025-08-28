MÚSICA NORDESTINA

Península de Maraú recebe encontro de Forró Pé de Serra; confira as atrações

Evento acontece entre os os dias 5 e 7 de setembro

Monique Lobo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:46

PH do Acordeon, Baião de Dois e Mayana Neiva estão entre as atrações Crédito: Divulgação

A Península de Maraú vai abrigar, entre os dias 5 e 7 de setembro, o 1º Encontro de Forró Pé de Serra, na Vila de Barra Grande. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Maraú, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura, promete reunir artistas, moradores e turistas em uma celebração à música nordestina.

O evento trará shows de músicos locais e convidados especiais, entre eles PH do Acordeon, de Ilhéus, e a multiartista paraibana Mayana Neiva. Além dos espetáculos musicais, a programação inclui painel de prosa sobre a valorização da cultura nordestina, cortejo, aulões de dança e muita interação com o público.

“Maraú adora um pé de serra. Esse encontro chega para valorizar a rica cena de forró que temos aqui na Península, com ótimos músicos que aqui nasceram e outros de vários cantos do país que escolheram Maraú como casa. Eles são os protagonistas”, destaca o secretário de Turismo, Hagmar Madeira.