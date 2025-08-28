Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Península de Maraú recebe encontro de Forró Pé de Serra; confira as atrações

Evento acontece entre os os dias 5 e 7 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:46

PH do Acordeon, Baião de Dois e Mayana Neiva estão entre as atrações
PH do Acordeon, Baião de Dois e Mayana Neiva estão entre as atrações Crédito: Divulgação

A Península de Maraú vai abrigar, entre os dias 5 e 7 de setembro, o 1º Encontro de Forró Pé de Serra, na Vila de Barra Grande. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Maraú, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura, promete reunir artistas, moradores e turistas em uma celebração à música nordestina.

O evento trará shows de músicos locais e convidados especiais, entre eles PH do Acordeon, de Ilhéus, e a multiartista paraibana Mayana Neiva. Além dos espetáculos musicais, a programação inclui painel de prosa sobre a valorização da cultura nordestina, cortejo, aulões de dança e muita interação com o público.

“Maraú adora um pé de serra. Esse encontro chega para valorizar a rica cena de forró que temos aqui na Península, com ótimos músicos que aqui nasceram e outros de vários cantos do país que escolheram Maraú como casa. Eles são os protagonistas”, destaca o secretário de Turismo, Hagmar Madeira.

A programação vai ocupar dois espaços: a Praça das Mangueiras, no centro da vila, e o Lá em Casa, tradicional reduto de forró em Barra Grande, que será reconhecido oficialmente pela prefeitura como a casa oficial do forró do distrito. “O forró pulsa no Lá em Casa e será um enorme prazer reconhecê-lo como patrimônio cultural da nossa cidade”, afirma o prefeito Isravan Barcelos.

Leia mais

Imagem - Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Imagem - Lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia vai promover desfile na CASACOR

Lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia vai promover desfile na CASACOR

Imagem - Confira a programação do Festival de Verão 2026

Confira a programação do Festival de Verão 2026

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua