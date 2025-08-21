Acesse sua conta
Lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia vai promover desfile na CASACOR

Além dos convidados, o desfile vai ser aberto para o público que for conferir a mostra

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:53

Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba)
Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba) Crédito: Divulgação

O II Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba) vai ser lançado nesta sexta-feira (22), às 18h, dentro da CASACOR Bahia. A noite vai ser marcada por um desfile assinado pelo modelo e empresário Carlos Cruz, com modelos oriundos de comunidades periféricas, vestindo roupas, calçados e acessórios criados exclusivamente por artesãs e artesãos baianos.

O evento, que vai reunir arquitetos, autoridades e outros convidados, também poderá ser acessado pelo público que for conferir a mostra. A programação inclui uma abertura com apresentação de Cláudya Costta, seguida pelo desfile temático e encerramento com DJ Elton Santos.

"Faremos um dos maiores eventos do artesanato brasileiro. A Bahia é um celeiro de criatividade, que se conecta com a ancestralidade e a resistência do nosso povo. Temos ampliado investimentos no fomento para área e o Artesanato da Bahia se consolida como referência, gerando renda para muitas famílias”, afirmou o secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos.

Responsável pelo desfile, Carlos Cruz destacou a importância do evento: "O lançamento do Fenaba vai ser um momento que une empreendedorismo e valorização da cultura negra, especialmente através do artesanato e da ancestralidade. O evento contará com um desfile que vai priorizar a acessibilidade, diversidade e inclusão”.

Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba)
Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba) Crédito: Divulgação

Festival acontece em outubro

O II Festival Nacional de Artesanato na Bahia acontecerá de 9 a 12 de outubro, na Arena Fonte Nova. O evento contará com a presença de 310 artesãs e artesãos da Bahia e, aproximadamente, 190 artesãos vindos de 18 estados do Brasil, além de shows de artistas baianos e de projeção nacional.

"Com expectativa de atrair mais de 8 mil visitantes por dia, o festival se consolida como o maior evento do segmento no país, sendo vitrine e ponto de negócios para centenas de artesãs e artesãos”, destacou o coordenador de Fomento ao Artesanato da Bahia, Weslen Moreira.

