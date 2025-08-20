Acesse sua conta
1ª Feira Literária Afrocentrada de Paulo Afonso acontece dos dias 25 a 27; veja programação

Evento gratuito terá rodas de conversa, palestras e lançamentos de livros

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:27

Evento terá palestras dos escritores Midiã Noelle e Anderson Shon e show da cantora Márcia Short
Evento terá palestras da jornalista Midiã Noelle e do escritor Anderson Shon, além de show da cantora Márcia Short Crédito: Divulgação

A 1º edição da Festa Literária Afrocentrada de Paulo Afonso (FLIAFRO) acontece dos dias 25 a 27 de agosto. As atividades gratuitas serão no Colégio Estadual Paulo Freire, no norte da Bahia. O evento reunirá a comunidade negra para celebrar a produção literária brasileira e suas múltiplas expressões com rodas de conversa, palestras e lançamentos de livros (confira a programação completa abaixo).

“Esperamos com iniciativas como a FLIAFRO valorizar os autores negros, estimular a leitura de suas obras, inspirar jovens talentos literários, fortalecer a identidade cultural e ampliar a discussão antirracista”, destaca o professor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e curador do evento Marielson Carvalho.

O evento também contará com painéis de conscientização de caráter informativo sobre figuras históricas e contemporâneas negras, suas lutas e conquistas, expostas aos participantes no local do evento. Além da exposição de editoras baianas, também haverá espaço para artesanato e itens oriundos da agricultura familiar.

"A FLIAFRO vai reunir autores, autoras, agentes literários da região, promover muita troca de conhecimento com os jovens estudantes do Território de Itaparica e preencher uma lacuna em eventos dessa natureza, onde a literatura negra seja uma referência de autoestima e protagonismo”, afirma Marielson Carvalho.

Além das rodas de conversas e palestras, a programação contará com atividades práticas como a Oficina de Slam: Batalha de Poesia Falada; Oficina de Narrativas Orais: A Arte de Contar Histórias Ancestrais; Oficina de Poéticas Visuais: Literatura Multimodal Negra; Roda de Conversa Enegrecendo Leituras: Escrevivências de Mulheres Negras, Oficinas de Capoeira, dentre outras.

Com expectativa de receber mil pessoas por dia, a FLIAFRO não pretende ser uma festa literária apenas de Paulo Afonso, mas envolver todo Território de Identidade Itaparica, que também inclui os municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé e Rodelas. Para viabilizar a participação de alunos das escolas públicas, o evento vai disponibilizar transporte para deslocamento de estudantes do Território de Itaparica para a festa literária.

O acesso ao evento é gratuito, mas a organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível. Toda arrecadação será entregue ao programa Bahia Sem Fome, que garante alimentação adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Confira a programação completa

Dia 25 de agosto

9h – Mesa "Vidas Negras Escritas: Literatura e Educação Antirracistas”
Marcos Cajé (escritor e pedagogo)
Aldri Anunciação (ator, dramaturgo e diretor teatral)
Mediação: Cássia Vale
13h30 – Mesa “Raízes da Literatura Afro-Brasileira: Tradição Oral e Escrita”
NegaFyah (multiartista)
Gildeci Leite (escritor e professor da UNEB)
16h – Show da Banda Melaninaemsi
Liderada por Pablo Vinicius
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h – Teatro de Bonecos com representações de Conceição Evaristo, Lázaro Ramos, Zumbi dos Palmares, Lima Barreto e Maria Felipa

Dia 26 de agosto

8h30 – Mesa “Trânsitos Literários, Diálogos Afro-Atlânticos”
Anderson Shon (escritor e quadrinista)
Lorena Ribeiro (escritora e poeta)
Mediação: Marcelo Ricardo
13h30 – Mesa “Corpos Indóceis, (R)existências Negras”
Lucas de Matos (escritor e performer)
Jovina Souza (professora e poeta)
Moisés Alves (professor e poeta)
Mediação: Maria Antônia
16h – Show de Xandra Diáfana
Cantora e compositora afro-indígena
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h

Dia 27 de agosto 8h30 – Mesa “Afroturismo: Literatura, Arte e Pensamento”
Fábio Kabral (escritor e criador da Rede Afrofuturismo)
Mariana Madelinn (poeta e autora)
Mediação: David Sol
14h – Mesa “Letramentos Negros em Tempos Hostis”
Jorge Augusto (professor da UESB e poeta)
Midiã Noelle (jornalista e escritora)
Mediação: Liz Maria
16h – Show de encerramento com Márcia Short
Axé, samba-reggae e MPB
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h

