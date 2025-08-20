1ª Feira Literária Afrocentrada de Paulo Afonso acontece dos dias 25 a 27; veja programação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:27
A 1º edição da Festa Literária Afrocentrada de Paulo Afonso (FLIAFRO) acontece dos dias 25 a 27 de agosto. As atividades gratuitas serão no Colégio Estadual Paulo Freire, no norte da Bahia. O evento reunirá a comunidade negra para celebrar a produção literária brasileira e suas múltiplas expressões com rodas de conversa, palestras e lançamentos de livros (confira a programação completa abaixo).
“Esperamos com iniciativas como a FLIAFRO valorizar os autores negros, estimular a leitura de suas obras, inspirar jovens talentos literários, fortalecer a identidade cultural e ampliar a discussão antirracista”, destaca o professor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e curador do evento Marielson Carvalho.
O evento também contará com painéis de conscientização de caráter informativo sobre figuras históricas e contemporâneas negras, suas lutas e conquistas, expostas aos participantes no local do evento. Além da exposição de editoras baianas, também haverá espaço para artesanato e itens oriundos da agricultura familiar.
"A FLIAFRO vai reunir autores, autoras, agentes literários da região, promover muita troca de conhecimento com os jovens estudantes do Território de Itaparica e preencher uma lacuna em eventos dessa natureza, onde a literatura negra seja uma referência de autoestima e protagonismo”, afirma Marielson Carvalho.
Além das rodas de conversas e palestras, a programação contará com atividades práticas como a Oficina de Slam: Batalha de Poesia Falada; Oficina de Narrativas Orais: A Arte de Contar Histórias Ancestrais; Oficina de Poéticas Visuais: Literatura Multimodal Negra; Roda de Conversa Enegrecendo Leituras: Escrevivências de Mulheres Negras, Oficinas de Capoeira, dentre outras.
Com expectativa de receber mil pessoas por dia, a FLIAFRO não pretende ser uma festa literária apenas de Paulo Afonso, mas envolver todo Território de Identidade Itaparica, que também inclui os municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé e Rodelas. Para viabilizar a participação de alunos das escolas públicas, o evento vai disponibilizar transporte para deslocamento de estudantes do Território de Itaparica para a festa literária.
O acesso ao evento é gratuito, mas a organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível. Toda arrecadação será entregue ao programa Bahia Sem Fome, que garante alimentação adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Dia 25 de agosto
9h – Mesa "Vidas Negras Escritas: Literatura e Educação Antirracistas”
Marcos Cajé (escritor e pedagogo)
Aldri Anunciação (ator, dramaturgo e diretor teatral)
Mediação: Cássia Vale
13h30 – Mesa “Raízes da Literatura Afro-Brasileira: Tradição Oral e Escrita”
NegaFyah (multiartista)
Gildeci Leite (escritor e professor da UNEB)
16h – Show da Banda Melaninaemsi
Liderada por Pablo Vinicius
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h – Teatro de Bonecos com representações de Conceição Evaristo, Lázaro Ramos, Zumbi dos Palmares, Lima Barreto e Maria Felipa
Dia 26 de agosto
8h30 – Mesa “Trânsitos Literários, Diálogos Afro-Atlânticos”
Anderson Shon (escritor e quadrinista)
Lorena Ribeiro (escritora e poeta)
Mediação: Marcelo Ricardo
13h30 – Mesa “Corpos Indóceis, (R)existências Negras”
Lucas de Matos (escritor e performer)
Jovina Souza (professora e poeta)
Moisés Alves (professor e poeta)
Mediação: Maria Antônia
16h – Show de Xandra Diáfana
Cantora e compositora afro-indígena
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h
Dia 27 de agosto
8h30 – Mesa “Afroturismo: Literatura, Arte e Pensamento”
Fábio Kabral (escritor e criador da Rede Afrofuturismo)
Mariana Madelinn (poeta e autora)
Mediação: David Sol
14h – Mesa “Letramentos Negros em Tempos Hostis”
Jorge Augusto (professor da UESB e poeta)
Midiã Noelle (jornalista e escritora)
Mediação: Liz Maria
16h – Show de encerramento com Márcia Short
Axé, samba-reggae e MPB
Apresentações do grupo Mamulengos da Caatinga
9h e 15h