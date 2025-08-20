Acesse sua conta
Ato simbólico celebra centenário de Mãe Stella de Oxóssi nesta quinta-feira (21)

Atabaques irão tocar em reverência a uma das maiores líderes religiosas da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:21

Mãe Stella de Oxóssi
Mãe Stella de Oxóssi Crédito: Divulgação/ Antonello Veneri

Considerada uma das maiores líderes religiosas da Bahia devido à luta pela valorização das tradições de matrizes africanas, a escritora e ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Stella de Oxóssi (1925 - 2018), será homenageada nesta quinta-feira (21), com um ato simbólico em celebração ao centenário de seu nascimento.

A iniciativa, coordenada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), terá início a partir das 9h e ocorrerá em frente à estátua da religiosa, na Avenida Mãe Stella de Oxóssi, entre a Avenida Paralela e o bairro de Stella Maris.

"O ato simbólico no conjunto escultórico Mãe Stella de Oxóssi é mais uma merecida homenagem feita pela FGM nas comemorações pelo centenário de nascimento dessa grande ialorixá. No mês passado, realizamos uma roda de conversa do projeto Patrimônio É..., no barracão do terreiro, exaltando o legado de Mãe Stella e a força das mulheres do Afonjá. Agora, em agosto, na avenida que leva o seu nome e diante da escultura dela e do seu orixá de cabeça, os atabaques irão tocar para reverenciá-la. Além da participação dos membros do terreiro e de autoridades civis e religiosas, o ato contará com a apresentação de grupos culturais", destaca Vagner Rocha, diretor de Patrimônio da FGM.

A programação começa às 9h, seguida pelo toque dos atabaques e apresentação dos grupos Raça de Capoeira no Terreiro, do mestre Yaô Helmut, e do Malê de Balê, que fará o cortejo.

Participam a vice-prefeita e Secretária de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Ana Paula Matos; o presidente da FGM, Fernando Guerreiro; a secretária Municipal da Reparação (Semur), Isaura Genoveva; o padre Lázaro Muniz; a Ialorixá Márcia de Ogum; o diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais, Vagner Rocha; e a Ialorixá Mãe Ana de Xangô, do Ilê Axé Opô Afonjá.

A homenagem acontece na esteira do projeto Agosto: Mês da Igualdade, que busca valorizar grandes nomes da cultura soteropolitana, sendo mais uma ação realizada no município para preservar a memória da quinta ialorixá que assumiu o Ilê Axé Opô Afonjá.

