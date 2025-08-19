Confira a programação do Festival de Verão 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:59
O Festival de Verão divulgou a grade de atrações da 27ª edição do evento, que será nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026 no Espaço Wet, na Avenida Paralela, em Salvador. Entre as atrações estão artistas como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ney Matogrosso.
A informação foi revelada no coquetel de lançamento do evento, realizado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, nesta terça-feira (19). O evento conta com a presença dos artistas Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Léo Santana e Rachel Reis.
Sábado, 24 de janeiro
Domingo, 25 de janeiro