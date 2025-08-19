Acesse sua conta
Confira a programação do Festival de Verão 2026

Entre as atrações estão artistas como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ney Matogrosso

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:59

Informação foi revelada no coquetel de lançamento do evento, realizado no Palacete Tira Chapéu, nesta terça-feira (19)
Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O Festival de Verão divulgou a grade de atrações da 27ª edição do evento, que será nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026 no Espaço Wet, na Avenida Paralela, em Salvador. Entre as atrações estão artistas como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ney Matogrosso.

A informação foi revelada no coquetel de lançamento do evento, realizado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, nesta terça-feira (19). O evento conta com a presença dos artistas Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Léo Santana e Rachel Reis.

Confira a programa completa

Sábado, 24 de janeiro

  • Rachel Reis com participação de Márcio Victor;
  • Ney Matogrosso;
  • “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho;
  • Caetano Veloso;
  • Ivete Sangalo;
  • Carlinhos Brown.

Domingo, 25 de janeiro

  • Teto convida WIU; 
  • Luísa Sonza;
  • Léo Santana;
  • Wesley Safadão com Elba Ramalho;
  • Péricles;
  • Belo.

