Quatro suspeitos de envolvimento em homicídios em Jequié são presos

Ação cumpriu 11 ordens judiciais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 22:00

Polícia realiza operaçaõ em Jequié
Polícia realiza operaçaõ em Jequié Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil da Bahia deflagrou uma operação em Jequié, no interior da Bahia, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (19). 

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar. Nos imóveis alvos da operação, as equipes apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de balanças de precisão e aparelhos celulares, materiais associados à atividade criminosa investigada.

A operação teve como foco as investigações sobre homicídios ocorridos nos meses de junho e outubro de 2025, no bairro Mandacaru, em Jequié, bem como o combate ao tráfico de drogas, especialmente em áreas conhecidas como Baixa do Bonfim. 

Entre os crimes investigados estão o homicídio de Maycon Pinto Mendes Santana, de 17 anos, ocorrido no mês de junho, e o de Samuel dos Santos Souza, também de 17 anos, morto em 8 de outubro, na Rua Manoel Rodrigues, ambos no bairro Mandacaru, vítimas de disparos de arma de fogo.

Os presos foram apresentados à autoridade policial competente e permanecem à disposição da Justiça. O adolescente apreendido foi encaminhado para a adoção das medidas socioeducativas cabíveis, conforme determina a legislação vigente.

As investigações seguem em andamento para identificar, localizar e responsabilizar todos os envolvidos. A ação foi realizada pelo Núcleo de Homicídios de Jequié, com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).

