Homem que roubou e estuprou mulher é preso em Santo Antônio de Jesus

Caso aconteceu no bairro de Sobradinho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:45

Suspeito descartou roupas utilizadas no rio
Suspeito descartou roupas utilizadas no rio Crédito: Reprodução/Polícia Civil

O homem que roubou e estuprou uma mulher em Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso no centro do município, na quarta-feira (11). O caso aconteceu no bairro de Sobradinho, na terça-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi abordada por um homem que, utilizando uma faca, roubou o aparelho celular dela e a levou até um terreno baldio, onde ocorreu o estupro. Durante as investigações, os policiais receberam informações sobre o possível paradeiro do suspeito, que foi localizado em uma residência.

Com o suspeito, que tem 31 anos, a polícia encontrou porções de crack e a faca utilizada no crime. Ele disse que descartou as roupas utilizadas no dia do estupro em um terreno baldio. As vestimentas foram localizadas pelos investigadores e apreendidas para auxiliar na comprovação da autoria.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para consolidar os elementos probatórios relacionados ao caso.

