NATAL

Natal fora de casa: cinco hotéis em Salvador com ceias especiais para celebrar a data

Opções incluem menus completos, música ao vivo e até visita do Papai Noel

Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 22:14

Fasano Salvador Crédito: Divulgação

Quando o assunto é Natal, a imagem mais comum é a da reunião em casa, da mesa posta pela família e das receitas que atravessam gerações. A data é frequentemente associada ao aconchego do lar, mas não é assim para todos: seja por escolha, praticidade ou desejo de viver novas experiências, muita gente busca outras formas de celebrar a noite mais simbólica do calendário cristão.

Em Salvador, hotéis e restaurantes apostam em ceias especiais que transformam o Natal em uma experiência fora do ambiente doméstico, sem abrir mão do clima festivo. Menus elaborados, música ao vivo, decoração temática e até visita do Papai Noel fazem parte das opções para quem prefere brindar a data em espaços que unem gastronomia e hospitalidade. Do luxo clássico a propostas mais descontraídas, essas celebrações mostram que o Natal pode, sim, ser vivido além das paredes de casa.

Confira cinco hotéis que servirão ceias natalinas em Salvador:

Fera Palace

O Arento, novo restaurante do Fera Palace Hotel, assina suas primeiras celebrações de fim de ano com experiências gastronômicas que são a marca da casa, com uma união das inspirações gastronômicas baianas e do sul da Itália, assinada pelo chef Peu Mesquita.

A ceia de Natal do restaurante tem formato buffet e acontece das 20h às 23h, farta e repleta de clássicos natalinos. Estações de frios, charcutaria com presunto de Parma, Jamón Ibérico, Bresaola e peças como Brie Trufado e Camembert Assado com Mel fazem parte do menu, que custa, por pessoa, R$450 + 15% (adultos) e R$250 + 15% (crianças até 12 anos). A taxa de rolha é R$100.

As saladas exploram combinações como folhas com Peras Caramelizadas e Gorgonzola; Caprese com Burrata; Salada Mediterrânea com Pistache e Hortelã; e Bacalhau Confitado. A mesa de pães traz focaccias, Brioche de Manteiga e patês artesanais como Foie Gras ao Vinho do Porto e Rillettes de Salmão. Nos pratos quentes, o cardápio reúne Peru Assado com Ervas, Tender com Especiarias, Filet Mignon ao Molho de Vinho do Porto e Paleta de Cordeiro ao Jus de Alecrim. O capítulo do mar inclui Bacalhau Confitado, Salmão Grelhado e Camarões VG Salteados.

Arento, no Fera Palace 1 de 2

Entre os acompanhamentos, Arroz com Amêndoas, Farofa Natalina, Gratin de Batata, Legumes Assados e Gnocchi ao Molho Trufado. Para encerrar, sobremesas como Cheesecake, Pavlova, Mousse de Chocolate Belga e Mini Choux.

Hotel Fasano

O restaurante Gero Salvador, localizado no Hotel Fasano, apresenta o menu da sua tradicional Ceia de Natal, com pratos que unem a tradição da culinária italiana e a inspiração contemporânea em uma seleção desenvolvida pela equipe do chef Bahia Brito especialmente para a noite do dia 24 de dezembro.

Restaurante Gero, no Hotel Fasano 1 de 3

O Menu custa R$600 por pessoa e é dividido em três tempos, tendo como opções de antepasto a Insalata di fichi con prosciutto di Parma (Salada de figo com presunto de Parma) e o Vitello tonnato (Vitello fatiado com creme de atum). Já para o prato principal, o Risotto di aragosta e porro (Risoto de lagosta e alho-poró), o Anatra confit con purea di zucca (Pato confit com purê de abóbora) ou o Ancho grigliato con fettecine al burro e salvia (Bife de ancho grelhado com fettecine na manteiga e sálvia). Para a sobremesa, as escolhas ficam entre o Zucotto al pistacchio con zabaione (Zucotto de pistache com Zabaione) e o Fraisier (Clássico bolo mousse de morango).

Além do cardápio especial, os convidados serão embalados com uma apresentação exclusiva da cantora Veka Calabrich, conhecida por sua presença cativante e repertório refinado. Uma noite para brindar o Natal, entre sabores e música em meio à familiares e amigos.

Deville Prime

Assinada pelo chef Diogo Calegari, a Ceia de Natal do Deville Prime Salvador reúne música ao vivo, decoração especial, visita do Papai Noel e um buffet completo, com pratos típicos e criados especialmente para o jantar de Natal. A ceia custa R$514,13 para adultos e R$257,07 para crianças de seis a 11 anos. Crianças até cinco anos não pagam. As entradas podem ser garantidas através do Sympla.

O cardápio especial tem abertura com queijos e frios especiais, além de entradas como quiche de bacalhau e mini sanduíche de rosbife e bruschetta de polvo.

Depois, os pratos principais incluem bacalhau a lagareiro; escondidinho de camarão; risoto pomodoro com palmito; risoto de gorgonzola com erva doce e parma e mignon com catupiry. A noite também terá uma estação de massas cozinha show. Bebidas inclusas durante a ceia: água, suco, refrigerante, cerveja Heineken, vinho branco e vinho tinto.

Para sobremesa, as opções são pudim de tapioca; salame de chocolate; palha italiana; pavê de doce de leite com bombom; mousse de chocolate; rocambole de prestigio; torta de frutas vermelhas; surpresa de uva verde; panna cotta de maracujá; torta crocante.

Fiesta Bahia Hotel

A ceia de Natal do Fiesta Bahia Hotel inclui um menu completo do Restaurante El Tenedor e muita música ao vivo. O jantar custa R$420,00 por pessoa. Crianças até seis anos não pagam e crianças de sete a 12 anos pagam metade do valor. O buffet completo inclui bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sucos e água. A taxa de rolha é cortesia.

O menu tem início com degustações como patês e pães, salames, queijos e tender assado com redução de cítricos e hortelã, além de saladas.

Para o prato principal, as opções são lombo de badejo recheado com frutos do mar; taco de mignon de novilho ao queijo coalho maçaricado; peru natalino; e chester com peras confitadas. Entre os acompanhamentos, estão opções como risoto de shitake, fumeiro e alho poró; saltier de hortaliças e legumes da temporada e talharim ao creme de nata e camarão.

As sobremesas, por sua vez, são mini cheesecake de chutney de goiabada, royal de panacotta com creme de pitaya, pudim de leite cremoso, torta mediterrânea e brigadeiro.

Grande Hotel da Barra