Natal fora de casa: cinco hotéis em Salvador com ceias especiais para celebrar a data

Opções incluem menus completos, música ao vivo e até visita do Papai Noel

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 22:14

Fasano Salvador
Fasano Salvador Crédito: Divulgação

Quando o assunto é Natal, a imagem mais comum é a da reunião em casa, da mesa posta pela família e das receitas que atravessam gerações. A data é frequentemente associada ao aconchego do lar, mas não é assim para todos: seja por escolha, praticidade ou desejo de viver novas experiências, muita gente busca outras formas de celebrar a noite mais simbólica do calendário cristão.

Em Salvador, hotéis e restaurantes apostam em ceias especiais que transformam o Natal em uma experiência fora do ambiente doméstico, sem abrir mão do clima festivo. Menus elaborados, música ao vivo, decoração temática e até visita do Papai Noel fazem parte das opções para quem prefere brindar a data em espaços que unem gastronomia e hospitalidade. Do luxo clássico a propostas mais descontraídas, essas celebrações mostram que o Natal pode, sim, ser vivido além das paredes de casa.

Confira cinco hotéis que servirão ceias natalinas em Salvador:

Fera Palace

O Arento, novo restaurante do Fera Palace Hotel, assina suas primeiras celebrações de fim de ano com experiências gastronômicas que são a marca da casa, com uma união das inspirações gastronômicas baianas e do sul da Itália, assinada pelo chef Peu Mesquita.

A ceia de Natal do restaurante tem formato buffet e acontece das 20h às 23h, farta e repleta de clássicos natalinos. Estações de frios, charcutaria com presunto de Parma, Jamón Ibérico, Bresaola e peças como Brie Trufado e Camembert Assado com Mel fazem parte do menu, que custa, por pessoa, R$450 + 15% (adultos) e R$250 + 15% (crianças até 12 anos). A taxa de rolha é R$100.

As saladas exploram combinações como folhas com Peras Caramelizadas e Gorgonzola; Caprese com Burrata; Salada Mediterrânea com Pistache e Hortelã; e Bacalhau Confitado. A mesa de pães traz focaccias, Brioche de Manteiga e patês artesanais como Foie Gras ao Vinho do Porto e Rillettes de Salmão. Nos pratos quentes, o cardápio reúne Peru Assado com Ervas, Tender com Especiarias, Filet Mignon ao Molho de Vinho do Porto e Paleta de Cordeiro ao Jus de Alecrim. O capítulo do mar inclui Bacalhau Confitado, Salmão Grelhado e Camarões VG Salteados.

Arento, no Fera Palace

Filet mignon ao molho de vinho do Porto e cogumelos do restaurante Arento, no Fera Palace por Divulgação
Filet mignon ao molho de vinho do Porto e cogumelos do restaurante Arento, no Fera Palace por Divulgação
1 de 2
Filet mignon ao molho de vinho do Porto e cogumelos do restaurante Arento, no Fera Palace por Divulgação

Entre os acompanhamentos, Arroz com Amêndoas, Farofa Natalina, Gratin de Batata, Legumes Assados e Gnocchi ao Molho Trufado. Para encerrar, sobremesas como Cheesecake, Pavlova, Mousse de Chocolate Belga e Mini Choux.

Hotel Fasano

O restaurante Gero Salvador, localizado no Hotel Fasano, apresenta o menu da sua tradicional Ceia de Natal, com pratos que unem a tradição da culinária italiana e a inspiração contemporânea em uma seleção desenvolvida pela equipe do chef Bahia Brito especialmente para a noite do dia 24 de dezembro.

Restaurante Gero, no Hotel Fasano

Gero Salvador, no Hotel Fasano, terá ceia especial assinada pelo chef Bahia Brito por Divulgação
Gero Salvador, no Hotel Fasano, terá ceia especial assinada pelo chef Bahia Brito por Divulgação
Gero Salvador, no Hotel Fasano, terá ceia especial assinada pelo chef Bahia Brito por Divulgação
1 de 3
Gero Salvador, no Hotel Fasano, terá ceia especial assinada pelo chef Bahia Brito por Divulgação

O Menu custa R$600 por pessoa e é dividido em três tempos, tendo como opções de antepasto a Insalata di fichi con prosciutto di Parma (Salada de figo com presunto de Parma) e o Vitello tonnato (Vitello fatiado com creme de atum). Já para o prato principal, o Risotto di aragosta e porro (Risoto de lagosta e alho-poró), o Anatra confit con purea di zucca (Pato confit com purê de abóbora) ou o Ancho grigliato con fettecine al burro e salvia (Bife de ancho grelhado com fettecine na manteiga e sálvia). Para a sobremesa, as escolhas ficam entre o Zucotto al pistacchio con zabaione (Zucotto de pistache com Zabaione) e o Fraisier (Clássico bolo mousse de morango).

Além do cardápio especial, os convidados serão embalados com uma apresentação exclusiva da cantora Veka Calabrich, conhecida por sua presença cativante e repertório refinado. Uma noite para brindar o Natal, entre sabores e música em meio à familiares e amigos.

Deville Prime

Assinada pelo chef Diogo Calegari, a Ceia de Natal do Deville Prime Salvador reúne música ao vivo, decoração especial, visita do Papai Noel e um buffet completo, com pratos típicos e criados especialmente para o jantar de Natal. A ceia custa R$514,13 para adultos e R$257,07 para crianças de seis a 11 anos. Crianças até cinco anos não pagam. As entradas podem ser garantidas através do Sympla.

O cardápio especial tem abertura com queijos e frios especiais, além de entradas como quiche de bacalhau e mini sanduíche de rosbife e bruschetta de polvo.

Depois, os pratos principais incluem bacalhau a lagareiro; escondidinho de camarão; risoto pomodoro com palmito; risoto de gorgonzola com erva doce e parma e mignon com catupiry. A noite também terá uma estação de massas cozinha show. Bebidas inclusas durante a ceia: água, suco, refrigerante, cerveja Heineken, vinho branco e vinho tinto.

Para sobremesa, as opções são pudim de tapioca; salame de chocolate; palha italiana; pavê de doce de leite com bombom; mousse de chocolate; rocambole de prestigio; torta de frutas vermelhas; surpresa de uva verde; panna cotta de maracujá; torta crocante.

Fiesta Bahia Hotel

A ceia de Natal do Fiesta Bahia Hotel inclui um menu completo do Restaurante El Tenedor e muita música ao vivo. O jantar custa R$420,00 por pessoa. Crianças até seis anos não pagam e crianças de sete a 12 anos pagam metade do valor. O buffet completo inclui bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sucos e água. A taxa de rolha é cortesia.

O menu tem início com degustações como patês e pães, salames, queijos e tender assado com redução de cítricos e hortelã, além de saladas.

Para o prato principal, as opções são lombo de badejo recheado com frutos do mar; taco de mignon de novilho ao queijo coalho maçaricado; peru natalino; e chester com peras confitadas. Entre os acompanhamentos, estão opções como risoto de shitake, fumeiro e alho poró; saltier de hortaliças e legumes da temporada e talharim ao creme de nata e camarão.

As sobremesas, por sua vez, são mini cheesecake de chutney de goiabada, royal de panacotta com creme de pitaya, pudim de leite cremoso, torta mediterrânea e brigadeiro.

Grande Hotel da Barra

No Restaurante Tombadilho, localizado no Grande Hotel da Barra, a ceia especial acontece a partir das 19h e vai até as 22h. A participação custa R$230,00 por pessoa. A entrada é gratuita para crianças até cinco anos e 50% mais baratas para crianças de seis a 10 anos. O cardápio completo não foi divulgado.

