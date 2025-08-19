Festival de Verão 2026 será no Espaço Wet, que passará a se chamar Arena FV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:47
Após três edições seguidas no Parque de Exposições, o Festival de Verão 2026 acontecerá em um novo local. Nos dias 24 e 25 de janeiro do ano que vem, o Espaço Wet, na Paralela, que passará a ser chamado de Arena FV, será palco da 27ª edição do evento.
A informação foi revelada no coquetel de lançamento do evento, realizado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, nesta terça-feira (19). O evento conta com a presença dos artistas Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Léo Santana e Rachel Reis.