NOVIDADE

Festival de Verão 2026 será no Espaço Wet, que passará a se chamar Arena FV

FV será realizado nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026

Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:47

Anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (19) Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Após três edições seguidas no Parque de Exposições, o Festival de Verão 2026 acontecerá em um novo local. Nos dias 24 e 25 de janeiro do ano que vem, o Espaço Wet, na Paralela, que passará a ser chamado de Arena FV, será palco da 27ª edição do evento.