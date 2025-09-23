FEMINICÍDIO

Suspeito de matar ex-companheira no Iapi diz que vítima tentou tirar a própria vida

Homem foi preso na segunda-feira (22), após se apresentar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:47

O suspeito de matar a ex-companheira na casa onde ela morava no IAPI, em Salvador, disse, em depoimento à polícia, que a causa da morte da jovem Carolina Vitória Pereira Bittencourt teria sido um suicídio.

Segundo as investigações da Polícia Civil, laudos e evidências colhidas no local apontam, na verdade, indícios de execução. “O investigado alegou ter ouvido o estampido e sustentou a versão de suicídio, mas não explicou como a arma teria entrado ou saído do imóvel, lacunas que fragilizam seu relato”, informou a PC;

O principal suspeito de matar a jovem Carolina Vitória Pereira Bittencourt se entregou à polícia na segunda-feira (23). Ex-companheiro da vítima, o homem havia fugido depois de assassinar a mulher com um tiro na nuca na casa no Conjunto Divinéia, no bairro do IAPI, na última quinta-feira (18).

A jovem de 24 anos foi encontrada já sem vida por agentes da Polícia Militar, que isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Vizinhos disseram que ouviram o disparo antes de encontrarem o corpo da mulher.