Suspeito de matar ex-companheira com tiro na nuca no Iapi se entrega à polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:21
O principal suspeito de matar a jovem Carolina Vitória Pereira Bittencourt se entregou à polícia na segunda-feira (23). Ex-companheiro da vítima, o homem havia fugido depois de assassinar a mulher com um tiro na nuca na casa no Conjunto Divinéia, no bairro do Iapi, na última quinta-feira (18).
A jovem de 24 anos foi encontrada já sem vida por agentes da Polícia Militar, que isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Vizinhos disseram que ouviram o disparo antes de encontrarem o corpo da mulher.
Segundo a PC, o suspeito, que não foi identificado, tinha um relacionamento com a vítima há mais de seis anos. A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio. Agora, o suspeito passará por audiência de custódia.
Alta nos feminicídios
Salvador, Camaçari e Feira de Santana foram as cidades que mais registraram casos de feminicídio na Bahia em 2025. Segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), pasta vinculada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, a capital baiana lidera a lista por ter sido palco de sete das 57 mortes de mulheres que foram alvos de feminicidas de janeiro a julho deste ano.