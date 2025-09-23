FEMINICÍDIO

Suspeito de matar ex-companheira com tiro na nuca no Iapi se entrega à polícia

Homem passará por audiência de custódia

Yan Inácio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:21

Carolina Vitória Pereira Bittencourt, Crédito: Reprodução/Redes sociais

O principal suspeito de matar a jovem Carolina Vitória Pereira Bittencourt se entregou à polícia na segunda-feira (23). Ex-companheiro da vítima, o homem havia fugido depois de assassinar a mulher com um tiro na nuca na casa no Conjunto Divinéia, no bairro do Iapi, na última quinta-feira (18).

A jovem de 24 anos foi encontrada já sem vida por agentes da Polícia Militar, que isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Vizinhos disseram que ouviram o disparo antes de encontrarem o corpo da mulher.

Segundo a PC, o suspeito, que não foi identificado, tinha um relacionamento com a vítima há mais de seis anos. A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio. Agora, o suspeito passará por audiência de custódia.

Alta nos feminicídios