Mulher é morta com tiro na nuca em bairro de Salvador

Ainda não há informações sobre a motivação do crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:41

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher, de prenome Carol, foi morta com um tiro na nuca na manhã desta quinta-feira (18), no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os agentes acionados isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito, mas a Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio.

“Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer as circunstâncias do crime”, informou a corporação.

Outro caso de feminicídio chocou Salvador

Este é o segundo caso de feminicídio registrado nesta semana em Salvador. Na manhã da quarta-feira (17), uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de uma casa na rua Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, em Salvador. O namorado da vítima, Emerson Santos Araújo, 19, foi preso em flagrante pelo crime. Testemunhas relataram que após matar a vítima com golpes de facas, o agressor voltou a dormir ao lado do corpo da mulher.

Policiais da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados durante a madrugada para ir até o local após denúncias de vizinhos. Ao chegarem, os militares encontraram o corpo da mulher com ferimentos por arma branca. Um homem também foi encontrado no imóvel e levado para ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde segue à disposição da Justiça.

A vítima foi identificada como Bruna Beatriz Farias Sacramento. Em nota, a Polícia Civil informou que as guias de perícia foram expedidas e que depoimentos estão sendo colhidos para esclarecer as circunstâncias do crime.

