Crueldade: homem mata mulher a facadas e volta a dormir em Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:37
Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de uma casa na rua Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (17). O namorado da vítima, Emerson Santos Araújo, 19, foi preso em flagrante pelo crime. Testemunhas relataram que após matar a vítima com golpes de facas, o agressor voltou a dormir ao lado do corpo da mulher.
Policiais da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados durante a madrugada para ir até o local após denúncias de vizinhos. Ao chegarem, os militares encontraram o corpo da mulher com ferimentos por arma branca. Um homem também foi encontrado no imóvel e levado para ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde segue à disposição da Justiça.
A vítima foi identificada como Bruna Beatriz Farias Sacramento. Em nota, a Polícia Civil informou que as guias de perícia foram expedidas e que depoimentos estão sendo colhidos para esclarecer as circunstâncias do crime.