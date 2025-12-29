ACIDENTE

Idoso morre após colidir moto com carro de prefeito de cidade baiana

Colisão ocorreu no último sábado (27)

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:31

Acidente na BA-026 Crédito: Reprodução

Um acidente de trânsito deixou um idoso de 69 anos morto na BA-026, na região da cidade de Iramaia, na Chapada Diamantina. A vítima, identificada como João Batista Reis Oliveira, conduzia uma motocicleta que colidiu com um carro conduzido pelo prefeito do município de Ituaçu, a cerca de 100 quilômetros do local.

De acordo com informações da Companhia de Policiamento Rodoviário, a colisão entre os veículos ocorreu na tarde do último sábado (27), no quilômetro 236, próximo ao Pé de Serra, no trecho Pé de Serra/Contendas do Sincorá, zona rural de Iramaia.

Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito Phellipe Brito (PSD) relatou o ocorrido. Ele afirmou que a vítima havia saído “de uma estrada vicinal, de repente, em frente à sua casa”.

O gestor informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária, permanecendo no local até que a vítima fosse atendida. Em seguida, dirigiu-se à delegacia para prestar depoimento. “Que Deus conforte e receba bem a alma de seu João e dê força aos seus familiares que ficam”, lamentou o político.