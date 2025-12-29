CAMAÇARI

Homem tenta matar mulher asfixiada e é preso após levá-la ao hospital na RMS

Justiça expediu medida protetiva contra o suspeito

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:57

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (29) pelo crime de tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, onde a vítima, uma mulher de 42 anos, foi agredida dentro da residência em que convivia com o suspeito. Ele golpeou a mulher repetidas vezes com um objeto contundente e tentou asfixiá-la com as próprias mãos. Durante as agressões, ele a ameaçou de morte.

A mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. O investigado acompanhou a vítima até o hospital, onde foi identificado, detido e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Camaçari).

No local, ele foi preso em flagrante, e medidas protetivas de urgência em favor da vítima foram solicitadas à Justiça.