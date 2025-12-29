Acesse sua conta
Vai dar praia? Veja a previsão do tempo para Salvador nos primeiros dias de 2026

Atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:44

Salvador terá semana com sol forte
Salvador Crédito: Shutterstock

Nada tem mais a cara de Salvador do que aproveitar um feriadão na praia, curtindo um sol forte e a companhia de amigos e familiares. Para os primeiros dias de 2026, até a previsão do tempo deve colaborar com quem planeja pegar aquele bronzeado nas praias da capital baiana. Até o próximo domingo (4), os termômetros devem oscilar entre 22 °C e 40 °C.

Ao longo da semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável, com predomínio de sol na maior parte dos dias, conforme previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Apesar do tempo aberto, ventos úmidos podem favorecer o aumento da nebulosidade no período da manhã, elevando a possibilidade de chuvas.

Nesta terça-feira (30), a previsão indica temperaturas entre 22 °C e 35 °C, com ventos fortes, que podem chegar a 33 km/h. Na quarta-feira (31), as temperaturas máxima e mínima se mantêm, e os ventos perdem força, ficando em 22 km/h. A umidade sobe de 30% na terça-feira para 40% na quarta.

A umidade permanece a mesma no primeiro dia de 2026, com ventos moderados de até 21 km/h. As temperaturas na quinta-feira (1º) ficam entre 22 °C e 34 °C.

A partir da sexta-feira (2), a temperatura máxima sobe para 37 °C, e a umidade cai para 20%. No sábado (3), os ventos voltam a ficar fortes, chegando a 37 km/h, e os termômetros variam entre 23 °C e 40 °C, com 15% de chance de chuva. Já o domingo (4) deve registrar 30% de umidade, ventos de até 31 km/h e temperaturas entre 23 °C e 37 °C.

