Pai faz mulher e filha bebê reféns e acaba preso em Salvador

Homem é apontado como gerente de tráfico ligado a facção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:44

Mãe e filha foram resgatadas
Tony Silva / Ascom-PCBA Crédito: Tony Silva / Ascom-PCBA

Uma mulher e sua filha bebê foram libertadas pela Polícia Civil após serem feitas reféns por um homem armado em São Cristóvão, na manhã desta quinta-feira (18). O suspeito usou uma pistola calibre 9mm para ameaçar a companheira e a criança. Depois de negociações, ele acabou preso. No local, os agentes apreenderam a arma, carregadores, munições, além de porções de maconha e cocaína.

A situação de cárcere privado ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva da Operação Réprobos, coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O autor do crime, apontado como gerente do tráfico e responsável por distribuir armas e drogas para a facção, ameaçava a companheira e a filha com uma pistola. A negociação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), que conseguiram a rendição do homem e a libertação das vítimas sem ferimentos.

No imóvel, a polícia apreendeu a arma usada na ameaça, um carregador, munições e porções de maconha e cocaína. O suspeito já tinha histórico de roubos a coletivos e tráfico de drogas e acabou preso em flagrante.

Operação Réprobos

A ofensiva policial cumpre 36 mandados de busca e apreensão, além de prisões, em Salvador e na Região Metropolitana. Até agora, 14 pessoas foram detidas e três morreram em confronto com as equipes. Os alvos são integrantes de uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas e confrontos armados.

As ações se concentram nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto, na capital, e nos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari. Participam da operação diversas unidades da Polícia Civil, entre elas Deic, Denarc, Draco, Dip, Depom, Depin, DPMCV, Polinter e DPT, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Salvador.

