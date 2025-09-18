Acesse sua conta
Corpo de jovem que desapareceu na praia de Boa Viagem é encontrado

Yuri Machado Rocha estava desaparecido desde domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:48

Corpo foi localizado na Ilha de Itaparica
Corpo foi localizado na Ilha de Itaparica Crédito: Reprodução

O corpo de Yuri Machado Rocha, de 27 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (18), na Ilha de Itaparica. Ele estava desaparecido desde o último domingo (14), quando foi visto na praia de Boa Viagem, em Salvador, após sair de uma festa. O corpo do jovem foi localizado e reconhecido por familiares. 

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) no início da tarde desta quinta-feira (18). O corpo de Yuri foi encontrado na praia de Barra do Gil.

Yuri com a cantora Marina Sena por Reprodução
Yuri com a cantora Sabrina Carpenter por Reprodução
Yuri com a cantora Marina Sena por Reprodução

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte do jovem. "Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar essa irreparável perda", diz uma nota de falecimento. 

Câmeras de segurança da região da Boa Viagem registraram o momento em que o jovem deixou seus pertences na faixa de areia e caminhou até a água, por volta das 19 horas de domingo (14). Yuri Machado entrou na lista de pessoas procuradas pela Polícia Civil da Bahia. 

Até esta publicação, as polícias Civil e Militar não haviam informações oficiais sobre a localização do corpo do jovem. 

