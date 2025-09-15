Acesse sua conta
Jovem desaparece após sair de festa na praia de Boa Viagem

Corpo de Bombeiros faz buscas nesta segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:30

Salvamar mantém plantão durante passagem de frente fria em Salvador
Salvamar  Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Um jovem desapareceu após sair de uma festa na praia de Boa Viagem, em Salvador, no último domingo (14). A identidade e idade dele são desconhecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes receberam a ocorrência ainda no domingo. As buscas continuam nesta segunda-feira (15).

No início de setembro, a Salvamar publicou um alerta  informando que o banho de mar segue contraindicado para banhistas no inverno. Segundo Kailani Dantas, coordenador da Salvamar, nesta época, as ocorrências acabam sendo muito mais complexas do que em qualquer outro período do ano, porque o mar é muito mais hostil.

Além disso, entre o final de inverno e início da primavera o tempo estabiliza do lado de fora, mas o mar mantém as condições precárias do inverno. "Alguns dias são estáveis, ensolarados, mas o mar segue bastante impróprio para banho", afirma.

