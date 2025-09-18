Acesse sua conta
Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:27

Suspeitos foram seguidos da Avenida 29 de março até a Rua do Condor
Suspeitos foram seguidos da Avenida 29 de março até a Rua do Condor Crédito: Reprodução

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram flagrados na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida 29 de Março, em Salvador. Os suspeitos estavam em uma moto circulando no local, quando foram notados por policiais militares da Rondesp Atlântico e seguidos por viaturas em patrulhamento.

Os dois começaram a fugir quando pereceberam a presença da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), mas foram alcançados e rendidos na Rua do Condor, já no bairro de Águas Claras, pelos agentes de segurança. Ao revistarem os alvos, os policiais encontraram com eles 1.810 porções de maconha.

Os dois foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. As drogas estavam armazenadas em uma sacola de supermercado, usada com a intenção de mascarar o transporte de entorpecentes para tráfico.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

