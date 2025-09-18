CRIME

Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:27

Suspeitos foram seguidos da Avenida 29 de março até a Rua do Condor Crédito: Reprodução

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram flagrados na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida 29 de Março, em Salvador. Os suspeitos estavam em uma moto circulando no local, quando foram notados por policiais militares da Rondesp Atlântico e seguidos por viaturas em patrulhamento.

Os dois começaram a fugir quando pereceberam a presença da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), mas foram alcançados e rendidos na Rua do Condor, já no bairro de Águas Claras, pelos agentes de segurança. Ao revistarem os alvos, os policiais encontraram com eles 1.810 porções de maconha.

Os dois foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. As drogas estavam armazenadas em uma sacola de supermercado, usada com a intenção de mascarar o transporte de entorpecentes para tráfico.