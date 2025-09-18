Acesse sua conta
Três mortos e 11 presos: operação mira traficantes em Salvador e Região Metropolitana

Mandados são cumpridos na capital, em Lauro de Freitas e Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:10

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana Crédito: Reprodução

Três investigados por tráfico de drogas e homicídios foram mortos e outros 11 foram presos em Salvador e Região Metropolitana (RMS), no início da manhã desta quinta-feira (18). Os criminosos foram alcançados na Operação Réprobos, que cumpre mandados judiciais contra integrantes de uma facção criminosa.

Na capital, as diligências acontecem nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto. Na RMS, os mandados são cumpridos em Lauro de Freitas e Camaçari. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), que deflagrou a operação, os alvos são ligados a confrontos armados, tráfico e homicídios.

Operação Repróbos

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
1 de 4
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução

Ainda segundo a polícia, os três mortos na operação reagiram contra agentes de segurança no cumprimento dos mandados, foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Além dos mandados de prisão, são cumpridos outros 36 de busca e apreensão, além do bloqueio de 31 contas bancárias e apreensão de três veículos.

Mais de 200 policiais atuam de forma integrada na ação, que tem participação de diversas especializadas, como os departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

