Três mortos e 11 presos: operação mira traficantes em Salvador e Região Metropolitana

Mandados são cumpridos na capital, em Lauro de Freitas e Camaçari

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:10

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana Crédito: Reprodução

Três investigados por tráfico de drogas e homicídios foram mortos e outros 11 foram presos em Salvador e Região Metropolitana (RMS), no início da manhã desta quinta-feira (18). Os criminosos foram alcançados na Operação Réprobos, que cumpre mandados judiciais contra integrantes de uma facção criminosa.

Na capital, as diligências acontecem nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto. Na RMS, os mandados são cumpridos em Lauro de Freitas e Camaçari. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), que deflagrou a operação, os alvos são ligados a confrontos armados, tráfico e homicídios.

Ainda segundo a polícia, os três mortos na operação reagiram contra agentes de segurança no cumprimento dos mandados, foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Além dos mandados de prisão, são cumpridos outros 36 de busca e apreensão, além do bloqueio de 31 contas bancárias e apreensão de três veículos.