Homem morre após se afogar na Praia da Paciência

Guarda-vidas tentaram fazer manobras de reanimação, mas vítima não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:02

Praia da Paciência
Praia da Paciência Crédito: Ana Albuquerque

Um homem de 50 anos, que não foi identificado, morreu na manhã desta quarta-feira (17) após se afogar na Praia da Paciência, no Rio Vermelho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas do 13° BBM/Bmar realizaram o resgate e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e o óbito foi confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Polícia Civil informou que a 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) expediu as guias de perícia e necropsia do corpo de um homem, sem identificação formal, vítima de um afogamento.

Salvamar alerta para banho de mar

A Salvamar publicou um alerta no último dia 6 informando que o banho de mar segue contraindicado para banhistas no inverno. Segundo Kailani Dantas, coordenador da Salvamar, nesta época, as ocorrências acabam sendo muito mais complexas do que em qualquer outro período do ano, porque o mar é muito mais hostil.

Além disso, entre o final de inverno e início da primavera o tempo estabiliza do lado de fora, mas o mar mantém as condições precárias do inverno. "Alguns dias são estáveis, ensolarados, mas o mar segue bastante impróprio para banho", afirma.

"A Salvamar contraindica totalmente o banho de mar neste período, devido às rajadas de vento, que amplificam a força das ondas, aumentando as correntes de retorno e deixando o mar bastante perigoso", reforça.

