SEGURANÇA

Descubra quais bairros de Salvador ficaram livres de tiroteios em 2025

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, que compila os números da violência armada em Salvador e Região Metropolitana

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00

Alto das Pombas é um dos bairros que não registraram tiroteios em 2025, segundo o Fogo Cruzado Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 146 bairros registraram trocas de tiro entre os meses de janeiro e agosto de 2025, representando 85,38% do total de logradouros da cidade. Além disso, a capital contabilizou 856 tiroteios até a última quarta-feira (17), o que resultou em 647 mortes e 188 pessoas feridas.

O líder nesse quesito é Tancredo Neves, com cerca de 29 tiroteios registrados até esse período do ano, seguido por Lobato, com 27 e Mussurunga, com 25. Federação e Fazenda Coutos completam o top 5. Na contramão, 25 bairros não registraram confrontos nesse ano, sendo que alguns deles estiveram entre os que mais registros com armas. Entre eles, estão logradouros como o Calabar, Saramandaia, Vitória e Alto das Pombas. Veja a lista completa abaixo:

Bairros de Salvador que não registraram tiroteios em 2025:

Alto das Pombas

Amaralina

Boa Viagem

Boa Vista de São Caetano

Cabula VI

Cajazeiras II

Cajazeiras VII

Calabar

Chame-Chame

Colinas de Periperi

Dois de Julho

Doron

Granjas Rurais Presidente Vargas

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Ilha de Maré

Ilha dos Frades/ilha de Santo Antônio

Lapinha

Nova Esperança

Pituaçu

Roma

Santo Agostinho

Saramandaia

Saúde

Stiep