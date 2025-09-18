Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra quais bairros de Salvador ficaram livres de tiroteios em 2025

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, que compila os números da violência armada em Salvador e Região Metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00

Movimentação no Alto das Pombas hoje
Alto das Pombas é um dos bairros que não registraram tiroteios em 2025, segundo o Fogo Cruzado Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 146 bairros registraram trocas de tiro entre os meses de janeiro e agosto de 2025, representando 85,38% do total de logradouros da cidade. Além disso, a capital contabilizou 856 tiroteios até a última quarta-feira (17), o que resultou em 647 mortes e 188 pessoas feridas.

O líder nesse quesito é Tancredo Neves, com cerca de 29 tiroteios registrados até esse período do ano, seguido por Lobato, com 27 e Mussurunga, com 25. Federação e Fazenda Coutos completam o top 5. Na contramão, 25 bairros não registraram confrontos nesse ano, sendo que alguns deles estiveram entre os que mais registros com armas. Entre eles, estão logradouros como o Calabar, Saramandaia, Vitória e Alto das Pombas. Veja a lista completa abaixo:

Bairros de Salvador que não registraram tiroteios em 2025:

Alto das Pombas

Amaralina

Boa Viagem

Boa Vista de São Caetano

Cabula VI

Cajazeiras II

Cajazeiras VII

Calabar

Chame-Chame

Colinas de Periperi

Dois de Julho

Doron

Granjas Rurais Presidente Vargas

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Ilha de Maré

Ilha dos Frades/ilha de Santo Antônio

Lapinha

Nova Esperança

Pituaçu

Roma

Santo Agostinho

Saramandaia

Saúde

Stiep

Vitória

Leia mais

Imagem - Tancredo Neves é o bairro de Salvador com mais trocas de tiros em 2025; veja lista

Tancredo Neves é o bairro de Salvador com mais trocas de tiros em 2025; veja lista

Imagem - Cerca de 150 bairros de Salvador registraram tiroteios em 2025, aponta Fogo Cruzado

Cerca de 150 bairros de Salvador registraram tiroteios em 2025, aponta Fogo Cruzado

Mais recentes

Imagem - Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador
Imagem - Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar
Imagem - Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”