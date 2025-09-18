Descubra quais bairros de Salvador ficaram livres de tiroteios em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00
Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 146 bairros registraram trocas de tiro entre os meses de janeiro e agosto de 2025, representando 85,38% do total de logradouros da cidade. Além disso, a capital contabilizou 856 tiroteios até a última quarta-feira (17), o que resultou em 647 mortes e 188 pessoas feridas.
O líder nesse quesito é Tancredo Neves, com cerca de 29 tiroteios registrados até esse período do ano, seguido por Lobato, com 27 e Mussurunga, com 25. Federação e Fazenda Coutos completam o top 5. Na contramão, 25 bairros não registraram confrontos nesse ano, sendo que alguns deles estiveram entre os que mais registros com armas. Entre eles, estão logradouros como o Calabar, Saramandaia, Vitória e Alto das Pombas. Veja a lista completa abaixo:
Bairros de Salvador que não registraram tiroteios em 2025:
Alto das Pombas
Amaralina
Boa Viagem
Boa Vista de São Caetano
Cabula VI
Cajazeiras II
Cajazeiras VII
Calabar
Chame-Chame
Colinas de Periperi
Dois de Julho
Doron
Granjas Rurais Presidente Vargas
Ilha de Bom Jesus dos Passos
Ilha de Maré
Ilha dos Frades/ilha de Santo Antônio
Lapinha
Nova Esperança
Pituaçu
Roma
Santo Agostinho
Saramandaia
Saúde
Stiep
Vitória