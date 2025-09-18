Saiba quais são os 5 bairros mais perigosos de Salvador neste ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:30
Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 146 bairros registraram trocas de tiro entre os meses de janeiro e agosto de 2025, representando 85,38% do total de logradouros da cidade. Além disso, a capital contabilizou 856 tiroteios até a última quarta-feira (17), o que resultou em 647 mortes e 188 pessoas feridas.
O líder nesse quesito é Tancredo Neves, com cerca de 29 tiroteios registrados até esse período do ano, seguido por Lobato, com 27 e Mussurunga, com 25. Federação e Fazenda Coutos completam o top 5. Veja a lista abaixo:
Confira os bairros que mais registraram tiroteios na capital em 2025:
Beirú/Tancredo Neves: 29 tiroteios (19 em ações e operações policiais), 5 feridos, 9 mortos
Lobato: 27 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 6 feridos e 23 mortos
Mussurunga: 25 tiroteios (10 em ações e operações policiais), 4 feridos e 16 mortos
Federação: 24 tiroteios (12 em ações e operações policiais), 7 feridos e 12 mortos
Fazenda Coutos: 23 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 8 feridos e 23 mortos
Engenho Velho da Federação: 18 tiroteios (10 em ações e operações policiais), 6 feridos e 14 mortos
Mata Escura: 17 tiroteios (9 em ações e operações policiais), 4 feridos e 12 mortos
Águas Claras: 16 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 1 ferido e 12 mortos
Castelo Branco: 16 tiroteios (6 em ações e operações policiais), 1 ferido e 13 mortos
Narandiba: 15 tiroteios (4 em ações e operações policiais), 3 feridos e 13 mortos
Pernambués: 15 tiroteios (6 em ações e operações policiais), 3 feridos e 10 mortos
São Cristóvão: 15 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 4 feridos e 11 mortos