Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os 5 bairros mais perigosos de Salvador neste ano

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, que compila os números da violência armada em Salvador e Região Metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:30

Tancredo Neves é o bairro com mais trocas de tiros em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 146 bairros registraram trocas de tiro entre os meses de janeiro e agosto de 2025, representando 85,38% do total de logradouros da cidade. Além disso, a capital contabilizou 856 tiroteios até a última quarta-feira (17), o que resultou em 647 mortes e 188 pessoas feridas.

O líder nesse quesito é Tancredo Neves, com cerca de 29 tiroteios registrados até esse período do ano, seguido por Lobato, com 27 e Mussurunga, com 25. Federação e Fazenda Coutos completam o top 5. Veja a lista abaixo:

Confira os bairros que mais registraram tiroteios na capital em 2025:

Beirú/Tancredo Neves: 29 tiroteios (19 em ações e operações policiais), 5 feridos, 9 mortos

Lobato: 27 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 6 feridos e 23 mortos

Mussurunga: 25 tiroteios (10 em ações e operações policiais), 4 feridos e 16 mortos

Federação: 24 tiroteios (12 em ações e operações policiais), 7 feridos e 12 mortos

Fazenda Coutos: 23 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 8 feridos e 23 mortos

Engenho Velho da Federação: 18 tiroteios (10 em ações e operações policiais), 6 feridos e 14 mortos

Mata Escura: 17 tiroteios (9 em ações e operações policiais), 4 feridos e 12 mortos

Águas Claras: 16 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 1 ferido e 12 mortos

Castelo Branco: 16 tiroteios (6 em ações e operações policiais), 1 ferido e 13 mortos

Narandiba: 15 tiroteios (4 em ações e operações policiais), 3 feridos e 13 mortos

Pernambués: 15 tiroteios (6 em ações e operações policiais), 3 feridos e 10 mortos

São Cristóvão: 15 tiroteios (8 em ações e operações policiais), 4 feridos e 11 mortos

Leia mais

Imagem - Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Imagem - Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Mais recentes

Imagem - Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos
Imagem - Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro

Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro
Imagem - Beach club e bares para mais de 100 pessoas: veja os detalhes da nova orla de Salvador

Beach club e bares para mais de 100 pessoas: veja os detalhes da nova orla de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
01

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
02

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador
03

Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador

Imagem - Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira
04

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira