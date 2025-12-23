Acesse sua conta
Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Operação contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:34

Natal do Shopping da Bahia
Natal do Shopping da Bahia Crédito: Pedro Accioly/Divulgação

Os principais shoppings de Salvador estão com o horário de funcionamento modificado para as compras de fim de ano. A operação especial, que contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação, acontece para que os clientes aproveitem as opções de lazer e possam realizar as compras de fim de ano. Confira abaixo os horários:

Shopping da Bahia

14 de dezembro: 09h às 22h;

15 e 16 de dezembro: 09h às 22h;

17 a 22 de dezembro: 09h às 23h;

23 e 24 de dezembro: PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12;

25 de dezembro: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;

28 de dezembro: 09h às 22h;

31 de dezembro: 09h às 18h;

01 de janeiro de 2026: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.

Salvador Shopping:

15 a 18 de dezembro: 9h às 23h;

19 a 23 de dezembro: 9h às 0h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer e RedeMix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer e Rede Mix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Redemix, demais lojas e quiosques fechados.

Shopping Bela Vista:

15 a 18 de dezembro – Todas as operações: 9h às 23h

19 a 23 de dezembro – Todas as operações: 9h às 0h

24 de dezembro (quarta – Véspera de Natal) –Todas as operações: 9h às 18h

25 de dezembro (quinta – Natal) – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

26 e 27 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

28 de dezembro – Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

29 e 30 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h

31 de dezembro – Todas as operações: 9h às 18h

1º de janeiro de 2026 – Especial

Lojas, quiosques e âncoras: Fechados

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Shopping Center Lapa

15 e 16 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 20h

17 a 20 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h30

21 de dezembro: Lojas e quiosques: 10h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 19h

22 e 23 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h30

24 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 18h

25 de dezembro: Shopping fechado

26 de dezembro: Funcionamento normal: lojas, quiosques e Praça de Alimentação das 9h às 20h

27 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 19h30

28 de dezembro: Lojas Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z: 11h às 17h

Praça de Alimentação: 11h às 19h

Demais lojas: fechadas

29 e 30 de dezembro: Funcionamento normal: lojas, quiosques e Praça de Alimentação das 9h às 20h

31 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 17h

1 º de dezembro: Shopping fechado

Shopping Paralela

19, 20, 21 de dezembro: das 09h às 23h

22 e 23 de dezembro: das 9h às 00h

24 de dezembro: das 8h às 18h

25 de dezembro: as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h

31 de dezembro: das 9h às 17h

1º de janeiro: as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e atrações de lazer funcionam as 12h às 21h

Salvador Norte Shopping:

15 a 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados;

26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;

28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);

29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2026: lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados.

Parque Shopping Bahia

17 a 20 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 23h

Alameda Gourmet: 11h às 00h

21 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 21h

Alameda Gourmet: 11h às 23h

22 e 23 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 23h

Alameda Gourmet: 11h às 00h

24 de dezembro: Todos: 10h às 18h

25 de dezembro: Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: 12h às 21h (funcionamento facultativo)

Demais lojas e quiosques: Fechados

26 a 30 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: Funcionamento normal

Alameda Gourmet: Funcionamento normal

31 de dezembro: Todos: 10h às 17h

1º de janeiro: Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: 12h às 21h (funcionamento facultativo)

Demais lojas e quiosques: Fechados

Shopping Barra:

15 a 18 de dezembro: Lojas – das 9h às 23h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

19 e 23 de dezembro: Lojas – das 9h às 0h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

24 de dezembro: Lojas – das 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

25 de dezembro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

31 de dezembro: Lojas – 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

01 de janeiro: Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site.

Outlet Premium Salvador

13 a 23 de dezembro: 9h às 22h.

24 de dezembro: 9h às 17h.

25 de dezembro: fechado.

26 a 30 de dezembro: 9h às 21h.

31 de dezembro: 9h às 17h.

1º de janeiro: fechado.

Shopping da Gente

22/12 e 23/12/2025 — das 9h às 21h

24/12/2025 — das 9h às 18h

25/12/2025 — fechado

28/12/2025 — das 11h às 18h

31/12/2025 — das 9h às 16h

