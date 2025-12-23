PERIGO

Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador

Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) emitiu alerta para banhistas

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:13

Caravela-portuguesa Crédito: Cláudio Sampaio

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) emitiu alerta aos banhistas que frequentam as praias de Salvador após o surgimento de caravelas-portuguesas ao longo da faixa litorânea da capital. O fenômeno, mais comum entre os meses de abril e junho, tem sido registrado fora do período habitual em razão das chuvas frequentes que atingem a cidade nas últimas semanas.

De acordo com a Salvamar, o risco é sinalizado por meio da bandeira roxa, conforme o padrão nacional adotado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Apenas nos últimos três dias, foram contabilizadas 10 ocorrências de queimaduras provocadas por caravelas-portuguesas. No acumulado do ano, já são 14 registros desse tipo de acidente.

“Entramos no verão, mas fomos surpreendidos por uma quantidade muito grande de caravelas que chegaram às nossas praias desde a última quarta-feira. A presença delas não é comum nesta estação, mas pode acontecer quando há frentes frias capazes de alcançar a nossa costa”, explica o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas.

Segundo Dantas, esses animais não possuem capacidade de natação e acabam sendo levados até a areia pelos ventos e pelas correntes marinhas. “Ao identificar a bandeira roxa ou avistar caravelas na faixa de areia, a orientação é evitar o banho de mar e manter a maior distância possível”, reforça.

Praias perigosas de Salvador 1 de 5

O contato com a pele pode provocar queimaduras dolorosas, já que as caravelas-portuguesas liberam substâncias tóxicas. A Salvamar alerta ainda que, em muitos casos, os ferimentos são tratados de forma inadequada, o que pode agravar o quadro.

Confira dicas da Salvamar em casos de acidente com uma caravela:

– Nunca lave o local com água doce; utilize água do mar;

– Retire com cuidado todos os tentáculos presentes ainda na pele;

– A aplicação de vinagre ajuda a inativar as toxinas;

– Coloque compressas frias no local;