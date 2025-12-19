ALERTA

Quais as praias mais perigosas de Salvador? Veja lista para redobrar a atenção

Correntezas fortes, buracos na areia e mar aberto são principais riscos

Esther Morais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05:30

Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

Com mais de 50 quilômetros de litoral, Salvador é conhecida pelas praias que atraem moradores e turistas durante todo o ano. Apesar do cenário paradisíaco, alguns trechos da orla exigem atenção redobrada por apresentarem riscos naturais, como correntezas fortes, buracos na areia, variação rápida da maré e mar aberto, fatores que aumentam a probabilidade de acidentes.

De acordo com informações da Salvamar, órgão responsável pelo salvamento aquático na capital baiana, algumas praias são consideradas mais perigosas devido às condições do mar. Saiba quais abaixo: