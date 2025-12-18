Acesse sua conta
Veja as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada desde a 1ª edição

Número 10 lidera o ranking histórico

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:46

Mega da Virada
Mega da Virada

Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já revelou dezenas que se repetem com mais frequência ao longo dos anos. Um levantamento dos sorteios mostra quais números mais apareceram no concurso especial, que não acumula e distribui um dos maiores prêmios das loterias brasileiras.

O número 10 lidera o ranking histórico, seguido por dezenas como 05 e 33, que também se destacam entre as mais sorteadas desde a criação da Mega da Virada.

Confira os números mais repetidos

  1. Top 3 mais frequentes

10 – saiu 5 vezes

05 – saiu 4 vezes

33 – saiu 4 vezes

? Números que apareceram 3 vezes

03

17

20

34

36

41

56

58

Mega da Virada 2025

A Mega da Virada chega em 2025 como o concurso mais aguardado do ano. O sorteio acontece em 31 de dezembro e concentra um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode crescer conforme a arrecadação das apostas.

O montante elevado é resultado de uma mudança nas regras de distribuição da premiação. A legislação ampliou o percentual destinado à faixa principal, aumentando significativamente o valor pago a quem acertar as seis dezenas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, caso a arrecadação atinja patamar recorde até o dia do sorteio.

A aposta mínima segue o padrão da Mega-Sena. O jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante.

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de acerto.

