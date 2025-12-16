Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30
Do Porto da Barra ao subúrbio, Salvador oferece opções de praias para todos os gostos. Umas com o mar mais agitado, como a de Buracão, recomendada para contemplação. Outras que são perfeitas para o banho, como a da Penha, conhecida por ter um mar calmo e águas claras. O TripAdvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, selecionou as melhores praias da capital baiana. Conheça abaixo:
Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador
O CORREIO faz uma menção honrosa à Praia da Preguiça, um refúgio escondido na Avenida Contorno. No último final de semana, uma reportagem especial mostrou como o esporte transformou a realidade do local. Confira aqui o texto completo.