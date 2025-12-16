Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

A TripAdvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, lista as melhores praias da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30

Ilha dos Frades
Ilha dos Frades Crédito: Divulgação

Do Porto da Barra ao subúrbio, Salvador oferece opções de praias para todos os gostos. Umas com o mar mais agitado, como a de Buracão, recomendada para contemplação. Outras que são perfeitas para o banho, como a da Penha, conhecida por ter um mar calmo e águas claras. O TripAdvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, selecionou as melhores praias da capital baiana. Conheça abaixo:

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

Ilha dos Frades por Divulgação
Praia do Farol da Barra por Tiago Caldas/CORREIO
Praia do Flamengo  por Nara Gentil/CORREIO
Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Stella Maris é conhecida por ótimas ondas por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Buracão por Arisson Marinho / CORREIO
Praia do Rio Vermelho por Maysa Polcri/CORREIO
Praia de Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Inema por @Triadeimages
Praia de Piatã  por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Jardim de Alah por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Amaralina  por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia de Armação por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia de Jaguaribe por Reprodução
Praia da Pituba por Reprodução
Praia de Patamares por Tripadvisor
1 de 20
Ilha dos Frades por Divulgação

O CORREIO faz uma menção honrosa à Praia da Preguiça, um refúgio escondido na Avenida Contorno. No último final de semana, uma reportagem especial mostrou como o esporte transformou a realidade do local. Confira aqui o texto completo. 

Leia mais

Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Imagem - Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Tags:

Salvador Praias

Mais recentes

Imagem - Funceb sorteia 84 bolsas de dança para jovens com ou sem experiência em Salvador

Funceb sorteia 84 bolsas de dança para jovens com ou sem experiência em Salvador
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
Imagem - Mais de R$ 100 mil: confira as acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador

Mais de R$ 100 mil: confira as acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'
01

MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS
03

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’