Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

A TripAdvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, lista as melhores praias da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30

Ilha dos Frades Crédito: Divulgação

Do Porto da Barra ao subúrbio, Salvador oferece opções de praias para todos os gostos. Umas com o mar mais agitado, como a de Buracão, recomendada para contemplação. Outras que são perfeitas para o banho, como a da Penha, conhecida por ter um mar calmo e águas claras. O TripAdvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, selecionou as melhores praias da capital baiana. Conheça abaixo:

