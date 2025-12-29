Saiba quem é o turista que morreu em praia da Bahia após salvar o filho de afogamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:25
O turista encontrado morto em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (29), foi identificado como José Roberto Silva Tavares, de 43 anos. A vítima, que morava no Rio de Janeiro, entrou no mar da Praia dos Coqueiros ao perceber que o filho e o sobrinho estavam se afogando, na tarde de domingo (28).
Dentro do mar, ele conseguiu resgatar as crianças, que também contaram com a ajuda de salva-vidas que atuavam na área. No entanto, em meio à ocorrência, José não conseguiu retornar para a parte rasa e acabou desaparecendo. Outros banhistas chegaram a entrar no mar para tentar localizá-lo, mas não obtiveram sucesso.
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros
Apesar de o afogamento ter ocorrido na Praia dos Coqueiros, o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na Praia de São Domingos. De acordo com informações iniciais, José foi arrastado por uma correnteza forte no momento do resgate e acabou se afogando.
A presença de José e da família em Ilhéus estava relacionada ao período de férias. Natural de Maraú, ele aproveitou a viagem para retornar à região onde havia morado. O filho, de 10 anos, e o sobrinho, de 14, passam bem. O cunhado que entrou no mar junto com José para ajudar no salvamento também não se feriu.
Ainda segundo os bombeiros, o corpo da vítima foi devolvido à faixa de areia pela maré. As circunstâncias do afogamento seguem sendo acompanhadas pelas autoridades.