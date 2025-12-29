Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é o turista que morreu em praia da Bahia após salvar o filho de afogamento

Corpo foi localizado na Praia de São Domingos após ser levado pela correnteza

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:25

José se afogou para salvar o filho e o sobrinho Crédito: Reprodução

O turista encontrado morto em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (29), foi identificado como José Roberto Silva Tavares, de 43 anos. A vítima, que morava no Rio de Janeiro, entrou no mar da Praia dos Coqueiros ao perceber que o filho e o sobrinho estavam se afogando, na tarde de domingo (28).

Dentro do mar, ele conseguiu resgatar as crianças, que também contaram com a ajuda de salva-vidas que atuavam na área. No entanto, em meio à ocorrência, José não conseguiu retornar para a parte rasa e acabou desaparecendo. Outros banhistas chegaram a entrar no mar para tentar localizá-lo, mas não obtiveram sucesso.

Turista se afogou na Praia dos Coqueiros

José se afogou para salvar o filho e o sobrinho por Reprodução
José se afogou para salvar o filho e o sobrinho por Reprodução
José se afogou para salvar o filho e o sobrinho por Reprodução
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros por Reprodução/4º BBM
José se afogou para salvar o filho e o sobrinho por Reprodução
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros por Reprodução/4º BBM
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros por Reprodução
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros por Reprodução
1 de 8
José se afogou para salvar o filho e o sobrinho por Reprodução

Apesar de o afogamento ter ocorrido na Praia dos Coqueiros, o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na Praia de São Domingos. De acordo com informações iniciais, José foi arrastado por uma correnteza forte no momento do resgate e acabou se afogando.

A presença de José e da família em Ilhéus estava relacionada ao período de férias. Natural de Maraú, ele aproveitou a viagem para retornar à região onde havia morado. O filho, de 10 anos, e o sobrinho, de 14, passam bem. O cunhado que entrou no mar junto com José para ajudar no salvamento também não se feriu.

Ainda segundo os bombeiros, o corpo da vítima foi devolvido à faixa de areia pela maré. As circunstâncias do afogamento seguem sendo acompanhadas pelas autoridades.

Leia mais

Imagem - Turista é encontrado morto em praia da Bahia após salvar filho de afogamento

Turista é encontrado morto em praia da Bahia após salvar filho de afogamento

Imagem - Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Imagem - Traficantes gravam emboscada e executam açougueiro a tiros em rua na Bahia

Traficantes gravam emboscada e executam açougueiro a tiros em rua na Bahia

Tags:

Filho Morto Turista Afogamento Salvou

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)