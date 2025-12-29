Acesse sua conta
Traficantes gravam emboscada e executam açougueiro a tiros em rua na Bahia

Caso pode ter ligação com disputa por venda de drogas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:48

Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Márcio Rocha Matos, de 32 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (28), em via pública do bairro Tomba, em Feira de Santana. O crime ocorreu na Rua Salmo Trinta e Oito, no Conjunto Fraternidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque.

No vídeo, dois suspeitos se aproximam da vítima, que estava em uma motocicleta, e efetuam diversos disparos. No primeiro tiro, Márcio cai no chão e, em seguida, os criminosos descem das bicicletas e continuam atirando. A gravação começa antes da execução e indica que quem filma aguardava o crime acontecer.

Ainda nas imagens, a pessoa que registra a cena se aproxima do corpo da vítima após os disparos, profere xingamentos e diz 'quer vender nas áreas do véi'. A fala levanta a suspeita de que o homicídio tenha sido motivado por disputa por ponto de tráfico. No entanto, informações iniciais apontam que ele era morador do bairro Feira VII e trabalhava como açougueiro. 

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após denúncias de tiros na região. No local, os policiais encontraram um homem ferido por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a morte foi confirmada ainda no local.

A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil informou que diligências e oitivas estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação. Guias periciais foram expedidas, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Tags:

Video Morte Traficantes Execução Emboscada

