Acidente deixa uma jovem morta e três feridos após carro capotar em estrada da Bahia

Veículo seguia para Mucuri quando motorista perdeu o controle da direção

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:11

Jamile Margarida morreu na hora do acidente
Jamile Margarida morreu na hora do acidente Crédito: Reprodução

Um grave acidente terminou com a morte de uma jovem identificada como Jamile Margarida Alves, de 24 anos, na BR-101, em um trecho de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. O caso foi registrado após o carro em que Jamile e outras três pessoas estavam sair da pista e capotar. Os demais ocupantes do veículo ficaram feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento ocorreu na noite de sábado, por volta das 20h10. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o hospital público de Posto da Mata, onde receberam atendimento médico. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

Antes de sair da pista, o veículo seguia com destino a Mucuri, município que também fica no extremo sul da Bahia. No entanto, o motorista, que sobreviveu ao acidente, perdeu o controle da direção por motivos que ainda não foram esclarecidos e serão investigados pela Polícia Civil.

O corpo de Jamile Margarida Alves foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por exames periciais. O sepultamento ocorreu na manhã deste domingo (28), no município de Mucuri.

