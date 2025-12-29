Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:32
Um policial militar de folga se envolveu em uma ocorrência grave na noite de domingo (28), no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo relatos iniciais, o agente estaria em um bar da região, apresentando sinais de embriaguez, quando sacou uma arma de fogo e causou pânico entre frequentadores e funcionários do estabelecimento.
O caso teria sido resultado de uma confusão que começou após um desentendimento dentro do bar. Durante a discussão, o policial teria retirado a arma e feito ameaças, insinuando que poderia atirar para intimidar outra pessoa. A atitude provocou correria, já que clientes temeram que os disparos fossem efetuados.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O caso está sendo apurado pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. A ocorrência é investigada como suposta ameaça com uso de arma de fogo envolvendo um policial militar, registrada ainda na noite de domingo.
Policiais civis foram acionados e compareceram ao local para conter a situação e garantir a segurança dos presentes. Durante a ação, a arma utilizada pelo PM foi apreendida, mas o policial deixou o local antes de ser conduzido. A Corregedoria da Polícia Militar foi informada e deverá adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo a convocação do agente para prestar esclarecimentos.