Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Agente estaria alcoolizado e se envolveu em discussão antes de sacar a arma

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:32

Arma e munições foram apreendidas Crédito: Reprodução

Um policial militar de folga se envolveu em uma ocorrência grave na noite de domingo (28), no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo relatos iniciais, o agente estaria em um bar da região, apresentando sinais de embriaguez, quando  sacou uma arma de fogo e causou pânico entre frequentadores e funcionários do estabelecimento.

O caso teria sido resultado de uma confusão que começou após um desentendimento dentro do bar. Durante a discussão, o policial teria retirado a arma e feito ameaças, insinuando que poderia atirar para intimidar outra pessoa. A atitude provocou correria, já que clientes temeram que os disparos fossem efetuados.

O caso está sendo apurado pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. A ocorrência é investigada como suposta ameaça com uso de arma de fogo envolvendo um policial militar, registrada ainda na noite de domingo.

Policiais civis foram acionados e compareceram ao local para conter a situação e garantir a segurança dos presentes. Durante a ação, a arma utilizada pelo PM foi apreendida, mas o policial deixou o local antes de ser conduzido. A Corregedoria da Polícia Militar foi informada e deverá adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo a convocação do agente para prestar esclarecimentos.

Tags:

Crime Salvador Policial

